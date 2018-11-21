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14:26 (мск), источник: Интерфакс

Глава Ростуризма не исключил новых банкротств туроператоров

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU — Причиной банкротств туроператоров нередко становится неверная оценка перспектив рынка, исключить такие случаи в будущем нельзя, сообщил журналистам в среду глава ведомства Олег Сафонов на III Всероссийском конгрессе туроператоров и турагентов на курорте «Роза Хутор» в Сочи.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы не можем исключить новых банкротств туроператоров, так как этот частный бизнес высокорискованный. В этом году ряд компаний, которые не являются крупными игроками, ушли с рынка. Причиной этому стали их собственные просчеты в текущей операционной деятельности. Они неправильно оценили перспективу рынка. Они считали, что рынок вырастет на те же 20%, которые были в прошлом году, а рынок вырос на 10%. Это проблема некачественного прогнозирования, исключить этого мы не можем», — рассказал он.

Сафонов подчеркнул, что если туроператор работает в соответствии с законодательством РФ, формирует фонды ответственности и адекватно оценивает перспективы развития рынка, проблем у него не будет.
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По словам генерального директора компании «Интурист» Виктора Тополкараева, банкротства туроператоров — это механизм самоочищения рынка. «Главное, чтобы остановка деятельности туркомпаний проходила цивилизованно, а все процедуры были закреплены законодательно, чтобы, в первую очередь, от этого не страдали наши туристы», — добавил он.

Около десяти туроператоров и центров бронирования туров с июня по октябрь 2018 года объявили об остановке деятельности. Проблемы возникли также у нескольких сервисов по продаже авиабилетов. Среди ушедших с рынка компаний — известные туроператоры, работавшие с начала 1990-х годов, такие как «Натали Турс», DSBW Tour и «Данко Трэвел», центры бронирования Polar Tour и «РоссТур».

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