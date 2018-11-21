Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 котиков, которые заставят вас улыбнуться в хмурый день
Опять мажоры: девушка устроила фотосет с машиной ДПС и львенком
Жена Овечкина восхитила сеть фигурой спустя 3 месяца после родов
Почему напротив входа ни в коем случае нельзя вешать зеркало
Названо самое страшное нарушение пожарной безопасности
Memento гореКак живет мальчик, который ничего не помнит
Фото мужчины, погибшего на взлетной полосе в Шереметьево
В Брестской крепости найден тайник
ДНК-экспертиза внесла ясность в дело об изнасиловании в полиции
Пропала сбежавшая из дома Ковальчук
Медведева выйдет в финал: анонс этапа Гран-при во Франции
Фанаты «Спартака» потребовали продать Глушакова
У Кокорина в СИЗО новые неприятности
В правительстве РФ произошла крупная отставка
Подробности свадьбы немолодых Алибасова и Шукшиной
18-летняя россиянка умерла, худея на мочегонном
Как выглядят города-призраки, от которых холодеет кровь (фото)
Как не стать обманутым дольщиком?
Фоторепортажи
14Memento горе: как живет мальчик, который ничего не помнит
15Шпион, выйди вон!
16:57 (мск), источник: Ведомости

Dolce & Gabbana оказалась в центре расистского скандала

Компания вынуждена отменить показ на крупнейшем рынке.

Наверх
Источник: AFP 2018

Итальянский модный дом Dolce & Gabbana отменил показ в коммерческом центре в Шанхае, пишет Reuters со ссылкой на сообщение компании. Причины отмены там не уточняются. Это может быть связано с разгоревшимся скандалом в интернете.

В предверии шоу Dolce & Gabbana запустила в интернете рекламную кампанию из трех роликов под названием «Едим палочками». На них женщина азиатской внешности, одетая в платье из последней коллекции модного бренда, пытается палочками съесть традиционную итальянскую еду: огромную порцию спагетти с помидорами, пиццу «Маргарита» и гигантский десерт канноли.

Мужской голос за кадром интересуется у модели, на сколько ей подходит такой размер еды, а после учит ее, как правильно использовать палочки.

Ролики вызвали волну негодования: пользователей оскорбило стереотипное изображение китайских людей. Как пишет Reuters, набрав 120 млн просмотров, эта тема стала самой популярной в сервисе микроблогов Weibo, чье число пользователей превышает полмиллиарда человек. Пользователи сервиса обвинили Dolce&Gabbana в расизме и стали требовать удалить ролики. В интернете набирает популярность хештег #BoycottDolce. С Weibo реклама исчезла в течении суток, но до сих пор доступна в Instagram и на YouTube.

Во время загрузки произошла ошибка.
Ситуацию усугубили комментарии авторства якобы самого дизайнера и совладельца модного дома Стефано Габбана. На своей странице в Instagram он крайне унизительно отзывался о китайцах и стране восходящего солнца в целом, назвав их «невежественной грязной пахнущей мафией».

После обрушившейся критики модельер был вынужден извиняться, добавив, что его страница в Instagram оказалась взломана. «Я люблю Китай и китайскую культуру. Прошу прощения, что так случилось», — сетует Габбана.

Получить официальные комментарии модного дома пока не удалось: представитель Dolce & Gabbana не ответил на запрос «Ведомостей».

Новость
Dolce&Gabbana выпустили капсульную коллекцию с матрешками

Шоу Dolce & Gabbana под названием «The great show» должно было стать событием в мире моды. Как сообщает fashionnetwork.com, шоу в экспоцентре в квартале Пудун в Шанхае представляло собой симбиоз модного показа и спектакля на стыке моды, танцев, музыки и технологий. Представители модного дома ранее заявляли, что «это будет крупнейшее мероприятие подобного рода, организованное в стране в этом году».

Поднебесная является одним из основных рынков Dolce & Gabbana: в Китае у модного дома есть 44 торговые точки, пишет fashionnetwork.com.

Китайские покупатели являются мировыми лидерами в покупках товаров класса люкс — на них приходится больше трети глобальных трат на предметы роскоши. В 2018 г. мировой рынок товаров класса люкс вырос на 6% до 260 млрд евро, по данным американской Bain & Co и итальянской ассоциации производителей предметов роскоши Fondazione Altagamma.

Модельеры часто страдают из-за своей несдержанности. Так, в 2010 г. Джон Гальяно лишился поста креативного директора французского дома Christian Dior после того, как публично оскорбил еврейскую семейную пару в парижском кафе La Perle.

 РЖД показала новый плацкартный вагон. Не на картинке, а реальный
В России запускается единая система учета онлайн-просмотров фильмов
Независимые АЗС готовы продавать бензин по 30 рублей за литр
Росгвардия объяснила закупку машин с лазерными излучателями
Рыбак из Мурманска выловил необычное существо (видео)
Модные тренды 2018 года стали объектом насмешек (фото)
Как изменится жизнь безработных россиян
Назван худший диснеевский мультфильм всех времен
Спорт
Что значит для сборной России поражение от Швеции Главная проблема сборной на примере известной сказки про Золушку
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Опять мажоры: девушка устроила фотосет с машиной ДПС и львенком В МВД уже заинтересовались снимками и намерены выяснить, каким образом в съемке приняла участие спецмашина
Кино
Звезда «Кадетства» стала кассиршей супермаркета: фото со съемок Вместе с Еленой Захаровой над новым проектом работает звезда «Оттепели» Светлана Колпакова
Недвижимость
Как выглядят города-призраки, от которых холодеет кровь (фото)
Когда лучше копить на жилье, а когда – сразу взять ипотеку?
Названо самое страшное нарушение пожарной безопасности
Найден самый тесный отельный номер (фото)
Дети
Дочь Агутина и Варум стала настоящей красавицей В сети обсуждают новое фото звездной наследницы
Леди
Меху быть: где купить шубу, когда все отказываются от натурального меха Рассказываем о 4-х брендах, которые вопреки всему не отступились от использования натурального меха.
Все о ремонте
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Подмосковный дом в духе современной западной архитектуры
Как сделать косметический ремонт ванной комнаты за 3 дня
5 быстрых советов для тех, кто делает ремонт самостоятельно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь