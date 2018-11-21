Dolce & Gabbana оказалась в центре расистского скандала
Компания вынуждена отменить показ на крупнейшем рынке.
Компания вынуждена отменить показ на крупнейшем рынке.
Итальянский модный дом Dolce & Gabbana отменил показ в коммерческом центре в Шанхае, пишет Reuters со ссылкой на сообщение компании. Причины отмены там не уточняются. Это может быть связано с разгоревшимся скандалом в интернете.
В предверии шоу Dolce & Gabbana запустила в интернете рекламную кампанию из трех роликов под названием «Едим палочками». На них женщина азиатской внешности, одетая в платье из последней коллекции модного бренда, пытается палочками съесть традиционную итальянскую еду: огромную порцию спагетти с помидорами, пиццу «Маргарита» и гигантский десерт канноли.
Ролики вызвали волну негодования: пользователей оскорбило стереотипное изображение китайских людей. Как пишет Reuters, набрав 120 млн просмотров, эта тема стала самой популярной в сервисе микроблогов Weibo, чье число пользователей превышает полмиллиарда человек. Пользователи сервиса обвинили Dolce&Gabbana в расизме и стали требовать удалить ролики. В интернете набирает популярность хештег #BoycottDolce. С Weibo реклама исчезла в течении суток, но до сих пор доступна в Instagram и на YouTube.
После обрушившейся критики модельер был вынужден извиняться, добавив, что его страница в Instagram оказалась взломана. «Я люблю Китай и китайскую культуру. Прошу прощения, что так случилось», — сетует Габбана.
Получить официальные комментарии модного дома пока не удалось: представитель Dolce & Gabbana не ответил на запрос «Ведомостей».
Шоу Dolce & Gabbana под названием «The great show» должно было стать событием в мире моды. Как сообщает fashionnetwork.com, шоу в экспоцентре в квартале Пудун в Шанхае представляло собой симбиоз модного показа и спектакля на стыке моды, танцев, музыки и технологий. Представители модного дома ранее заявляли, что «это будет крупнейшее мероприятие подобного рода, организованное в стране в этом году».
Поднебесная является одним из основных рынков Dolce & Gabbana: в Китае у модного дома есть 44 торговые точки, пишет fashionnetwork.com.
Китайские покупатели являются мировыми лидерами в покупках товаров класса люкс — на них приходится больше трети глобальных трат на предметы роскоши. В 2018 г. мировой рынок товаров класса люкс вырос на 6% до 260 млрд евро, по данным американской Bain & Co и итальянской ассоциации производителей предметов роскоши Fondazione Altagamma.
Модельеры часто страдают
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