Крутое пике. Фондовый рынок США, нефть и биткоин пережили новое падение

Источник: AP 2018

«Худший день ужасного года», «мрак и чувство обреченности» — так американские СМИ окрестили минувший вторник, 20 ноября, когда, казалось бы, упало все: от акций высокотехнологических компаний до нефти и биткоина.

Фондовый рынок США «прощупывает дно»

Во вторник обвалились все основные американские индексы:

промышленный Dow Jones снизился на 500 пунктов, то есть на 2,21%, до уровня 24 465,64;.

включающий акции 500 самых крупных компаний на рынке США S&P 500 потерял 1,8%;.

высокотехнологичный NASDAQ — 1,7%.

Наибольшее падение показали бумаги компаний, производящих потребительские товары длительного пользования, а также энергетических и финансовых компаний. Так, например, акции Apple подешевели на 4,37%, а Google — на 3,09%. Всего компании FAANG — крупнейшие технологичные гиганты Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google — примерно за полтора месяца потеряли $1 трлн рыночной стоимости. Это в итоге привело к худшему квартальному падению NASDAQ со времен падения Lehman Brothers в 2008 году, отметила газета Financial Times.

Кроме того, для Facebook рыночную ситуацию усугубили внутренние проблемы, а именно новые скандалы, связанные с безопасностью пользователей и заказной критикой конкурентов.

Сброс акций технологических компаний запустил эффект домино и затронул другие сектора экономики — следом инвесторы начали распродавать бумаги нефтяных компаний и ретейлеров, чтобы защититься с помощью более безопасных активов.

Эксперты назвали целую совокупность причин, толкнувших рынок вниз:

падение цены на нефть;.

опасения инвесторов из-за замедления роста мировой экономики;.

замедления роста мировой экономики;. продолжающееся торговое противостояние США и Китая;.

недавняя скупка акций технологических компаний в расчете на дальнейший рост котировок, который не оправдался.

«Проще говоря, на фондовом рынке уже начали учитывать угрозу замедления темпов роста экономики», — заявил эксперт банка Goldman Sachs Дэвид Костин телеканалу CNN, а глава инвестиционной компании Bespoke Investment Пол Хики подчеркнул, что сейчас «инвесторы бегут с рынка».

Нефть продолжает дешеветь

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Нефть после резкого падения на прошлой неделе снова пошла вниз — во время торгов стоимость эталонной марки Brent опускалась на 7%, до $61,97 за баррель. В итоге на закрытии Brent стоила $62,53 за баррель — почти на 6,5% ниже, чем в понедельник, 19 ноября.

«Черное золото» на фоне все тех же опасений о снижении темпов роста мировой экономики подталкивают вниз и рекорды добычи. При этом экспорт нефти из Ирана после введения санкций снизился не так сильно, как ожидалось ранее.

А поводом для падения во вторник стало заявление президента США Дональда Трампа, что страна останется надежным партнером Саудовской Аравии, даже несмотря на неопределенность в деле об убийстве журналиста Джамаля Хаджикаджи. Оно снизило опасения из-за возможных разногласий между Вашингтоном и Эр-Риядом, которые поддерживали нефтяные котировки.

Трамп позднее подтвердил, что санкции против Саудовской Аравии привели бы к резкому росту цен на нефть, чего США всеми силами пытаются не допустить. «Что касается Саудовской Аравии, если мы разорвем с ними отношения, я думаю, цены на нефть взлетят до небес. Я сдерживаю их, они [Саудовская Аравия] помогают мне сдерживать их. Сейчас у нас низкие цены на нефть, я хочу, чтобы они были еще ниже», — подчеркнул американский лидер.

Как отмечалось ранее, нефть после оптимистичных показателей с начала октября уже потеряла в цене больше 20%. Bloomberg отмечает, что теперь трейдеры опасаются повторения обвала нефтяного рынка 2014 года.

Тогда рынок ждал, что ОПЕК сократит нефтедобычу, но организация решила подождать. И в результате с ноября 2014 года нефть потеряла в цене примерно 30%, а в 2015 году она и вовсе опустилась ниже $40 за баррель.

Рубль пока держится

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На прошлой неделе рубль сравнительно безболезненно пережил падение нефти — тогда его поддержали экспортеры, нуждавшиеся в валюте перед началом налогового периода, и новости, что не стоит ожидать новых серьезных санкций США против России до конца года.

И хотя вечером во вторник, 20 ноября, доллар на торгах поднялся выше 66 рублей, в среду, 21 ноября, в первой половине дня он немного снижался — до 65,9 рубля, по данным на 13:30 мск. Тем не менее ЦБ повысил официальный курс доллара на 22 ноября до 65,95 рубля. Впрочем, пик налогового периода, который может поддержать отечественную валюту, еще впереди — 26 ноября.

А вот биткоин обновил минимум