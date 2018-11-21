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15:50 (мск), источник: Известия

Независимые АЗС заявили о готовности продавать бензин по 30 рублей за литр

Независимые АЗС продают бензин по той стоимости, которую им установили, хотя сектор устроила бы цена по 30 рублей за 1 л. Об этом глава аналитического центра Независимого топливного союза (НТС) Григорий Баженов заявил на пресс-конференции о проблемах топливного рынка.

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Источник: Reuters

По словам главы аналитического центра, заправки, непосредственно обеспечивающие большое количество отдаленных регионов и выполняющие важную функцию с точки зрения инфраструктуры, топливного энергоснабжения страны, зависят от решений, принятых в кабинетах, и не влияют на цены.

Он отметил, что независимый сектор устроила бы и цена 30 рублей за 1 л. «Дайте только нормальную маржинальность, которая будет больше 3 рублей на литр, которая позволит зарабатывать и отправлять средства на реинвестиции, покрывать издержки амортизации и вкладываться в развитие», — цитирует Баженова НСН.

Президент НТС также заявил, что к топливному кризису в России привели экономическая и налоговая политика, а также монополия рынка.

16 ноября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила независимые АЗС в Забайкальском крае о необходимости снизить розничные цены на топливо соразмерно оптовым.

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За день до этого политолог Алексей Мухин в колонке для «Газеты.ру» выразил уверенность в том, что владельцы частных сетей АЗС представляют угрозу российскому топливному рынку. В частности, отмечалось, что региональные сети АЗС, работающие в рознице, высказали правительству недовольство условиями заморозки цен на бензин. Они выступили с прямыми угрозами в адрес властей, требуя увеличения объемов поставок и повышения цен.

31 октября правительство и нефтяные компании договорились о заморозке цен на бензин и дизельное топливо до конца 2018 года. Премьер-министр России Дмитрий Медведев 7 ноября подписал постановление, обязывающее Минэнерго и ФАС заключить с нефтяниками соглашение о стабилизации цен на топливо.

Справка
Повышение отменяется? О чем власти и нефтяники договорились по ценам на бензин

Второй раз за год правительство «вручную» снимает остроту в ситуации со стоимостью топлива.

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