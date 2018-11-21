Раскрыты последствия для России от обвала цен на нефть

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Базовый сценарий включает в себя падение нефтяных цен до уровня 55 долларов за баррель, что отразится на денежно-кредитной политике регулятора, а инфляция по итогам 2019 года окажется в диапазоне от 5 до 5,5 процентов и вернется к целевому показателю в четыре процента к 2020 году. Рост цен Набиуллина объясняет повышением налога на добавленную стоимость (НДС) и падением рубля. Рост экономики же при таком раскладе снова не дотянет до среднемировых и составит всего 1,1−1,9 процента ВВП.

Оптимистичный прогноз предполагает цены на нефть на уровне 75 долларов за баррель. «При этом сценарии наш прогноз по росту цен незначительно отличается от базового сценария, что прежде всего объясняется бюджетным правилом, которое сглаживает влияние на экономику конъюнктуры на рынке нефти», — рассказала глава ЦБ. Инфляция будет на уровне базового сценария, а вот рост экономики ускорится до 1,5−2 процента в год.

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Негативный сценарий включает в себя обвал мировых цен на нефть до 35 долларов за баррель, усиление санкционного давления на Россию, а также значительный отток капитала. При таком раскладе в 2019 году ВВП может уйти в минус, восстановившись только к 2020 году. «Возможен кратковременный всплеск инфляции до двузначных значений, необходимость ужесточения денежно-кредитной политики», — отметила Набиуллина, признав, что этот прогноз в ЦБ не считают его основным, но тем не менее допускают, что он может быть реализован.