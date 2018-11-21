Российские банки задумались об идентификации по рисунку вен

Источник: Известия

В этом случае россиянам не придется использовать карту для совершения основных банковских операций. Проверка будет осуществляться по контуру линий на ладони. Для этого потребуется всего лишь раз в 10 лет сдавать биометрию в офисе финансовой организации.

По мнению экспертов, новый метод обеспечит высокий уровень защиты от взлома. Кроме того, определить человека можно будет даже по грязным или мокрым рукам. Идентификация будет невозможна лишь при наличии повреждений на ладони.