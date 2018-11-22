Таможня читает по складам
На пропускных пунктах задерживают книги в поисках пропаганды «определенных взглядов».
На пропускных пунктах задерживают книги в поисках пропаганды «определенных взглядов».
Как выяснил «Ъ», российская таможня проверяет книги, приобретенные в зарубежных
О трудностях с доставкой заказанной в США книги «Будущее — это история» сообщил «Ъ» адвокат Сергей Голубок. Он приобрел печатную версию книги в
Маша Гессен — российская и американская журналистка,
19 ноября Пулковский пост потребовал ответа, есть ли в книге «признаки пропаганды определенных взглядов, идеологии» (копия запроса есть в распоряжении «Ъ»). DHL переадресовала вопрос Сергею Голубку. «Книги для того и пишутся, чтобы излагать и доносить до неопределенного круга лиц “определенные взгляды”. Кроме того, я книгу еще не прочитал, поэтому не могу твердо сказать, что в ней написано, — сообщил господин Голубок в письме на таможенный пост.— Книга является документальным произведением, содержит авторскую оценку ряда событий новейшей истории России. Разные точки зрения, их публичное обсуждение и выражение являются важнейшим признаком демократического государства, каковым, согласно Конституции, является Россия». 20 ноября таможня отправила книгу Маши Гессен на экспертизу.
На запрос «Ъ» представители Пулковской таможни пояснили, что руководствуются законодательством ЕАЭС. В 2015 году коллегия ЕАЭС приняла решение запретить ввоз «печатных и аудиовизуальных материалов, содержащих информацию, которая может причинить вред политическим или экономическим интересам государств—членов союза, их государственной безопасности, здоровью и нравственности граждан».
Сама Маша Гессен сказала «Ъ», что о других случаях трудностей с ввозом книги в Россию ей неизвестно: «Подозреваю, мало кому приходит в голову заказать физический экземпляр по почте в Россию». При этом книга доступна для заказа в
Согласно законодательству ЕАЭС, именно заказчик должен доказать, что содержание книги не препятствует ее ввозу, говорит советник юридической фирмы DLA Piper Вильгельмина Шавшина. При этом таможенные органы обязаны убедиться, что книга не содержит запрещенного контента. Госпожа Шавшина полагает, что запрос с требованием рассказать о наличии «признаков пропаганды определенных взглядов» сформулирован некорректно, «так как не передает дословно таможенного законодательства, но общий посыл законодательно обоснован».
Член президентского Совета по правам человека, руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков назвал подобную проверку книг дистиллированной цензурой. «Очевидно, что формулировка “информация, которая может причинить вред политическим или экономическим интересам” крайне расплывчата, неконкретна и оставляет простор для злоупотреблений. То же самое касается и упоминания “угроз нравственности”», — сказал юрист. Он считает данное таможенное требование ЕАЭС противоречащим Конституции РФ. Но подчеркнул, что в данном случае Конституционный суд РФ может отказаться принимать жалобу. «Речь идет о международном договоре, — сказал господин Чиков.— Скорее всего, придется обратиться в суд Евразийского экономического союза».
Мария Карпенко, Санкт-Петербург; Александр Черных