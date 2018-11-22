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11:01 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Таможня читает по складам

На пропускных пунктах задерживают книги в поисках пропаганды «определенных взглядов».

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как выяснил «Ъ», российская таможня проверяет книги, приобретенные в зарубежных интернет-магазинах, на предмет наличия в них «пропаганды определенных взглядов», угроз для «нравственности» или «экономических интересов» РФ. У Пулковского таможенного поста появились вопросы к изданной в США на английском языке книге журналистки Маши Гессен «Будущее — это история. Как тоталитаризм снова завоевал Россию», она отправлена на экспертизу. Законодательство Евразийского экономического союза (ЕАЭС) действительно устанавливает запрет на ввоз «печатных или аудиовизуальных материалов» с информацией, «которая может причинить вред интересам стран—участниц Евразийского союза». Правозащитники называют это международное соглашение противоречащим Конституции РФ.

О трудностях с доставкой заказанной в США книги «Будущее — это история» сообщил «Ъ» адвокат Сергей Голубок. Он приобрел печатную версию книги в интернет-магазине Amazon с доставкой DHL Express. На Пулковский таможенный пост (Санкт-Петербург) экземпляр поступил 14 ноября. В этот же день DHL потребовала от господина Голубка написать таможне письмо, что заказанная им книга «не содержит призывов к экстремизму и терроризму». По словам господина Голубка, в курьерской компании пояснили, что речь идет о превентивной мере: ранее, доставляя эту же книгу в Россию, DHL столкнулась с трудностями.

Маша Гессен — российская и американская журналистка, экс-главред русского бюро «Радио Свобода», автор более десяти книг. «The Future is History: How Totalitarianism Reclaimed Russia» вышла в США в 2017 году и получила одну из самых престижных литературных наград страны — Национальную книжную премию в номинации «Нон-фикшн». Маша Гессен в книге рассказывает о том, как Россия постепенно приобрела тоталитарные, по ее мнению, черты. Американский режиссер Оливер Стоун, известный серией интервью с президентом Владимиром Путиным, называл эту книгу антироссийской.

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19 ноября Пулковский пост потребовал ответа, есть ли в книге «признаки пропаганды определенных взглядов, идеологии» (копия запроса есть в распоряжении «Ъ»). DHL переадресовала вопрос Сергею Голубку. «Книги для того и пишутся, чтобы излагать и доносить до неопределенного круга лиц “определенные взгляды”. Кроме того, я книгу еще не прочитал, поэтому не могу твердо сказать, что в ней написано, — сообщил господин Голубок в письме на таможенный пост.— Книга является документальным произведением, содержит авторскую оценку ряда событий новейшей истории России. Разные точки зрения, их публичное обсуждение и выражение являются важнейшим признаком демократического государства, каковым, согласно Конституции, является Россия». 20 ноября таможня отправила книгу Маши Гессен на экспертизу.

На запрос «Ъ» представители Пулковской таможни пояснили, что руководствуются законодательством ЕАЭС. В 2015 году коллегия ЕАЭС приняла решение запретить ввоз «печатных и аудиовизуальных материалов, содержащих информацию, которая может причинить вред политическим или экономическим интересам государств—членов союза, их государственной безопасности, здоровью и нравственности граждан».

«Поэтому печатные издания, имеющие религиозную, политическую тематику, могут быть объектами применения дополнительных форм таможенного контроля, — сообщили “Ъ” в таможне.— С учетом того, что книга содержит информацию о событиях в России, которые происходили после распада СССР, инспектор направил запрос уточняющего характера с целью подтверждения, что в отношении книги соблюдаются установленные запреты».
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Сама Маша Гессен сказала «Ъ», что о других случаях трудностей с ввозом книги в Россию ей неизвестно: «Подозреваю, мало кому приходит в голову заказать физический экземпляр по почте в Россию». При этом книга доступна для заказа в интернет-магазине Московского дома книги (подведомственного московской мэрии). В Доме книги не смогли оперативно ответить на вопрос «Ъ», столкнулись ли они с трудностями при заказе экземпляров.

Согласно законодательству ЕАЭС, именно заказчик должен доказать, что содержание книги не препятствует ее ввозу, говорит советник юридической фирмы DLA Piper Вильгельмина Шавшина. При этом таможенные органы обязаны убедиться, что книга не содержит запрещенного контента. Госпожа Шавшина полагает, что запрос с требованием рассказать о наличии «признаков пропаганды определенных взглядов» сформулирован некорректно, «так как не передает дословно таможенного законодательства, но общий посыл законодательно обоснован».

Член президентского Совета по правам человека, руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков назвал подобную проверку книг дистиллированной цензурой. «Очевидно, что формулировка “информация, которая может причинить вред политическим или экономическим интересам” крайне расплывчата, неконкретна и оставляет простор для злоупотреблений. То же самое касается и упоминания “угроз нравственности”», — сказал юрист. Он считает данное таможенное требование ЕАЭС противоречащим Конституции РФ. Но подчеркнул, что в данном случае Конституционный суд РФ может отказаться принимать жалобу. «Речь идет о международном договоре, — сказал господин Чиков.— Скорее всего, придется обратиться в суд Евразийского экономического союза».

Мария Карпенко, Санкт-Петербург; Александр Черных

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