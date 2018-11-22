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04:13 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Урбанистику придавило налогами

Для развития городской среды может не хватить денег.

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Источник: Агентство «Москва»

Повышение со следующего года НДС до 20% может сорвать реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в нацпроект «Жилье и городская среда». Увеличенная ставка налога приведет к росту стоимости строительных работ, и запланированного финансирования — 270 млрд руб. на пять лет — окажется недостаточно.

К выводу о том, что проект по созданию комфортной городской среды неисполним, пришла рабочая группа Госсовета, проанализировав мнение регионов об исполнимости основных национальных проектов. Соответствующий доклад (проект есть в распоряжении «Ъ», о других аспектах см. «Ъ» от 21 ноября) группа подготовила к ближайшему заседанию Госсовета, назначенному на 23 ноября.

В докладе говорится, что цели проекта в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий могут оказаться недостижимыми в связи с недостаточностью финансирования и ростом НДС. Закон о повышении НДС с 18% до 20% президент Владимир Путин подписал летом. Новая ставка будет применяться с 2019 года.

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Еще один риск — невозможность оценить вовлеченность граждан в решение проблем формирования комфортной городской среды (этот показатель должен вырасти в шесть раз, до 30%, к 2024 году), и рост среднего значения индекса качества городской среды (в проекте запланировано, что этот показатель должен увеличиться к 2024 году на 30% от текущего значения).

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» рассчитан на 2019−2024 годы. На его реализацию заложено 298,6 млрд руб., из них 269 млрд руб.— средства из федерального бюджета, остальное — деньги субъектов РФ. Предполагается, что благодаря запланированным мероприятиям по благоустройству в России будет меньше городов с неблагоприятной городской средой.

По оценке общественного омбудсмена по строительной отрасли Дмитрия Котровского, если цепочка поставки стройматериалов длинная (от места производства до потребителя), то с учетом роста НДС конечная закупочная цена может вырасти на 7−10%. «Это риск исполнителя контракта», — подчеркивает он, уточняя, что в госзаказах на благоустройство есть возможность его минимизировать за счет замены одних позиций на другие.

Рост НДС может повлиять на стоимость выполнения работ по благоустройству, но не сорвать реализацию федерального проекта, убеждена исполнительный директор фонда «Институт экономики города» Татьяна Полиди. Она сомневается в выводах рабочей группы: «Среди критериев оценки проекта нет абсолютных показателей, например определенного числа благоустроенных дворов. Указана лишь динамика прироста индикаторов».

Проект предполагает некие обязательные условия (участие граждан, порядок финансирования и т. д.), но требования к объему мероприятий по реорганизации общественных пространств не регламентируются, добавляет гендиректор агентства стратегического развития «Центр» Сергей Георгиевский.

Одно из основных условий госконтрактов, по которым будет распределяться финансирование, — низкая цена исполнения. «Успех в поиске подрядчиков будет зависеть от местных властей, так как бизнес-среда в любом случае завязана на управленческие решения», — полагает госпожа Полиди.

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В аппарате вице-премьера Виталия Мутко, курирующего в том числе развитие городской среды, не успели ответить на запрос «Ъ». В Минстрое сообщили «Ъ», что для обеспечения реализации проекта готовы оказывать дополнительную специальную поддержку административным и районным центрам, малым городам и историческим поселениям за счет предоставления грантов на конкурсной основе.

Источник «Ъ» в федеральном правительстве говорит, что хеджировать риски, возникающие для федерального проекта в связи с ростом НДС, можно за счет конкуренции на аукционах. Это, считает собеседник «Ъ», позволит экономить до 5−10%.

Екатерина Геращенко

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