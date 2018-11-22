«Ростеху» передали 92,3% акций ОАК

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«Передать государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» в качестве имущественного взноса Российской Федерации находящиеся в федеральной собственности 92,31 процента акций публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация», — говорится в документе.

ОАК принадлежат основные российские самолетостроительные предприятия, научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и сборочные заводы.

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С учетом акций АО «Вертолеты России» и других, принадлежащих госкорпорации, обеспечивается консолидация в ней основных научно-производственных мощностей в области авиастроения, добавляется в справке к документу.

Пятнадцатого ноября сообщалось, что ОАК создала новую должность вице-президента для интеграции компании в «Ростех».