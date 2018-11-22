«Ростеху» передали 92,3% акций ОАК
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Правительство России передало 92,31% акций Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) госкорпорации «Ростех», соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Правительство России передало 92,31% акций Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) госкорпорации «Ростех», соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
«Передать государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» в качестве имущественного взноса Российской Федерации находящиеся в федеральной собственности 92,31 процента акций публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация», — говорится в документе.
ОАК принадлежат основные российские самолетостроительные предприятия,
С учетом акций АО «Вертолеты России» и других, принадлежащих госкорпорации, обеспечивается консолидация в ней основных
Пятнадцатого ноября сообщалось, что ОАК создала новую должность
В октябре президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче «Ростеху» 92,31% акций ОАК. В марте 2018 года глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что проект указа президента о передаче ОАК «Ростеху» внесен в правительство. По его словам, процесс слияния должен занять около года.