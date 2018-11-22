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07:11 (мск), источник: РИА Новости

«Ростеху» передали 92,3% акций ОАК

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Правительство России передало 92,31% акций Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) госкорпорации «Ростех», соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

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Источник: РИА Новости

«Передать государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» в качестве имущественного взноса Российской Федерации находящиеся в федеральной собственности 92,31 процента акций публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация», — говорится в документе.

ОАК принадлежат основные российские самолетостроительные предприятия, научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и сборочные заводы.

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С учетом акций АО «Вертолеты России» и других, принадлежащих госкорпорации, обеспечивается консолидация в ней основных научно-производственных мощностей в области авиастроения, добавляется в справке к документу.

Пятнадцатого ноября сообщалось, что ОАК создала новую должность вице-президента для интеграции компании в «Ростех».

В октябре президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче «Ростеху» 92,31% акций ОАК. В марте 2018 года глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что проект указа президента о передаче ОАК «Ростеху» внесен в правительство. По его словам, процесс слияния должен занять около года.

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