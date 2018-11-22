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10:19 (мск), источник: Коммерсантъ

«Дочка» РЖД хочет продавать билеты на поезда за год

Гендиректор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петр Иванов в интервью «Ведомостям» сказал, что компания изучает возможность продавать билеты на поезда за год вперед.

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Источник: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«Хотелось бы продавать (билеты.— “Ъ”), как авиация, за год вперед, но такой возможности инфраструктура нам пока не предоставляет. Мы над этим работаем», — сказал господин Иванов. С декабря 2017 года билеты на поезда дальнего следования можно покупать за 90 дней до отправления.

С начала 2019 года ФПК введет невозвратные тарифы на билеты в купе, СВ и люкс. Законопроект, разрешающий продажу невозвратных билетов, обсуждался последние семь лет, но поправки для железной дороги были согласованы только весной 2018 года. За счет этой меры ФПК рассчитывает покрыть убытки от возвратов билетов.

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