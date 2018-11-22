«Дочка» РЖД хочет продавать билеты на поезда за год

«Хотелось бы продавать (билеты.— “Ъ”), как авиация, за год вперед, но такой возможности инфраструктура нам пока не предоставляет. Мы над этим работаем», — сказал господин Иванов. С декабря 2017 года билеты на поезда дальнего следования можно покупать за 90 дней до отправления.