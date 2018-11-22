Источник: AP 2018

Минэкономразвития ожидает снижения цен на нефть до $50 за баррель к 2025−2030 годам и сохранение их на этом уровне в долгосрочной перспективе. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин по итогом заседания правительства, на котором рассматривался прогноз долгосрочного социально-экономического развития до 2036 года.

Первый тренд связан с динамикой сырьевых рынков. Мы ожидаем довольно серьезного снижения, довольно низкий уровень цен на основные сырьевые товары в долгосрочной перспективе.

«По нашим оценкам, к 2025−2030 годам цены будут находиться примерно на уровне $50 за баррель и дальше сохранятся на этом уровне в реальном выражении», — сказал министр.

Кроме того, по словам Орешкина, ведомство ожидает сохранения темпа роста ВВП чуть выше 3% после 2024 года. Также среди прогнозов МЭР — плавное укрепление реального курса рубля в период до 2036 года.