Минэкономразвития ожидает снижения цен на нефть до $50
МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/ — По словам главы ведомства Максима Орешкина, речь идет о 2025−2030 годах.
МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/ — По словам главы ведомства Максима Орешкина, речь идет о 2025−2030 годах.
Минэкономразвития ожидает снижения цен на нефть до $50 за баррель к 2025−2030 годам и сохранение их на этом уровне в долгосрочной перспективе. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин по итогом заседания правительства, на котором рассматривался прогноз долгосрочного
Первый тренд связан с динамикой сырьевых рынков. Мы ожидаем довольно серьезного снижения, довольно низкий уровень цен на основные сырьевые товары в долгосрочной перспективе.
«По нашим оценкам, к 2025−2030 годам цены будут находиться примерно на уровне $50 за баррель и дальше сохранятся на этом уровне в реальном выражении», — сказал министр.
Кроме того, по словам Орешкина, ведомство ожидает сохранения темпа роста ВВП чуть выше 3% после 2024 года. Также среди прогнозов МЭР — плавное укрепление реального курса рубля в период до 2036 года.
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