Товары Dolce&Gabbana исчезли из крупных интернет-магазинов Китая

Источник: AP 2018

Никаких результатов по запросу Dolce&Gabbana не дает поиск на площадке Tmall, входящей в Alibaba Group, а также у ее крупного конкурента — JD.com. Обе компании не дали AP комментариев по этому поводу.

Также магазин дьюти-фри в Международном аэропорту Хайкоу Мэйлань разместил в соцсетях фото с пустыми полками, пояснив, что избавился от продукции Dolce&Gabbana.

Аналитики предполагают, что трудности итальянского модного дома в Китае могут продлиться от полугода до года.

Накануне Dolce&Gabbana был вынужден отменить свое шоу в Шанхае из-за того, что многие знаменитости отказались от его посещения из-за рекламы мероприятия, размещенной в инстаграме. В трех роликах китайская модель пытается есть с помощью палочек пиццу, пасту и канноли (итальянский десерт).