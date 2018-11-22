Товары Dolce&Gabbana исчезли из крупных интернет-магазинов Китая
Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU — Продукция Dolce&Gabbana накануне «черной пятницы» исчезла с виртуальных прилавков крупных китайских
Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU — Продукция Dolce&Gabbana накануне «черной пятницы» исчезла с виртуальных прилавков крупных китайских
Никаких результатов по запросу Dolce&Gabbana не дает поиск на площадке Tmall, входящей в Alibaba Group, а также у ее крупного конкурента — JD.com. Обе компании не дали AP комментариев по этому поводу.
Аналитики предполагают, что трудности итальянского модного дома в Китае могут продлиться от полугода до года.
Накануне Dolce&Gabbana был вынужден отменить свое шоу в Шанхае
В соцсетях также распространился скриншот сообщения от Стефано Габбана, где тот пишет, что не понимает причин всеобщего возмущения и припоминает китайцам, что они «едят собак». Позже модельер заявил, что его аккаунт в инстаграме был взломан.