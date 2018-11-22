Батареи влезли в долги

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Долги предприятий ЖКХ поставщикам энергоресурсов выросли на 7,4%, до 200 млрд руб.— отчасти это связано с тем, что из-за резкого роста цен на топливо многие организации получали его авансом. Как сообщил сегодня на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев, регионам, столкнувшимся со скачком цен, будет выделена финансовая помощь из резервного фонда. Конкретные суммы поддержки сегодня на заседании не называли, однако ранее в Белом доме уже обсуждали выделение 20 млрд руб. субсидий.

В четверг на заседании правительства подводились итоги подготовки предприятий ЖКХ к отопительному сезону, который начался уже во всех регионах, — готовность к зиме оценивается премьер-министром Дмитрием Медведевым как «достаточно» высокая. Как следует из материалов к заседанию, к 1 ноября подготовлено 99,9% жилого фонда и котельных (планируемых к подготовке), а также 100% водопроводных сетей.

В качестве главной проблемы обозначен рост задолженности организаций ЖКХ перед поставщиками топливо-энергетических ресурсов — как сообщил Дмитрий Медведев, долги увеличились к ноябрю на 7,4%, достигнув 200 млрд руб.

Главам регионов премьер поручил «внимательно изучить» проблему и доложить о принятых мерах, добавив, что состояние ЖКХ — один из важнейших показателей, по которым судят об эффективности власти субъектов РФ. Объяснение такому росту задолженности нашлось у главы Минстроя Владимира Якушева — в качестве «объективных причин» он назвал резкий скачок цен на уголь и топочный мазут. Многие организации, по словам министра, получили ресурсы авансом — сейчас идут расчеты, поэтому в Минстрое ожидают сокращения задолженности. Напомним, в преддверии отопительного сезона ведомство сообщало о росте цен на топочный мазут на 30%.

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Регионам, столкнувшимся с ростом цен на уголь и мазут, Белый дом обещает финансовую поддержку — Дмитрий Медведев поручил первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову и вице-премьеру Виталию Мутко подготовить проект распоряжения правительства для выделения средств из резервов. Конкретных сумм поддержки премьер-министр не назвал, однако ранее, как сообщал «Ъ», в правительстве обсуждался вопрос о выделении на эти цели 20 млрд руб. субсидий. Это почти покрывает потребность субъектов РФ в дополнительных средствах на закупку топлива — она оценивалась в 23 млрд руб.

Отметим, в нынешнем году подобную помощь Белый дом уже выделял аграриям — 5 млрд руб. из резервного фонда. Потери аграриев только за первое полугодие 2018 года оценивались в 12 млрд руб., поэтому возник вопрос о втором этапе компенсации потерь сельхозпроизводителей на закупку ГСМ. Как сообщали в Госдуме в начале недели, из уже выделенных 5 млрд руб. неизрасходованными остались 600 млн руб.— в связи с этим вопрос о втором этапе компенсации будет дополнительно проработан.

Евгения Крючкова