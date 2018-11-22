Батареи влезли в долги
Правительство обсуждает субсидии ЖКХ
Правительство обсуждает субсидии ЖКХ
Долги предприятий ЖКХ поставщикам энергоресурсов выросли на 7,4%, до 200 млрд руб.— отчасти это связано с тем, что
В четверг на заседании правительства подводились итоги подготовки предприятий ЖКХ к отопительному сезону, который начался уже во всех регионах, — готовность к зиме оценивается
Главам регионов премьер поручил «внимательно изучить» проблему и доложить о принятых мерах, добавив, что состояние ЖКХ — один из важнейших показателей, по которым судят об эффективности власти субъектов РФ. Объяснение такому росту задолженности нашлось у главы Минстроя Владимира Якушева — в качестве «объективных причин» он назвал резкий скачок цен на уголь и топочный мазут. Многие организации, по словам министра, получили ресурсы авансом — сейчас идут расчеты, поэтому в Минстрое ожидают сокращения задолженности. Напомним, в преддверии отопительного сезона ведомство сообщало о росте цен на топочный мазут на 30%.
Регионам, столкнувшимся с ростом цен на уголь и мазут, Белый дом обещает финансовую поддержку — Дмитрий Медведев поручил первому
Отметим, в нынешнем году подобную помощь Белый дом уже выделял аграриям — 5 млрд руб. из резервного фонда. Потери аграриев только за первое полугодие 2018 года оценивались в 12 млрд руб., поэтому возник вопрос о втором этапе компенсации потерь сельхозпроизводителей на закупку ГСМ. Как сообщали в Госдуме в начале недели, из уже выделенных 5 млрд руб. неизрасходованными остались 600 млн руб.— в связи с этим вопрос о втором этапе компенсации будет дополнительно проработан.
Евгения Крючкова
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