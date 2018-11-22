Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Не оставили шансов: врачи отказались помочь Басилашвили
Новые секреты Марианской впадины потрясли ученых (фото)
Внучке Игоря Крутого родители устроили роскошный день рождения
Железную дорогу к Крымскому мосту придется переносить
Почему россияне влезают в долги ради коттеджей и дач
Эксперты о ситуации на Украине Как Россия должна реагировать на захват судов в Азовском море?
После свадьбы Алибасов и Фе­до­се­е­ва-Шук­ши­на пошли в суд
В РФ ответили на требование финнов вернуть Карелию
Как ванна и душ вам вредят
Три продукта, которые помогут чувствовать себя лучше
Медведевой будет сложно победить в Гренобле. Объясняем почему
На зубах. ЦСКА понадобился овертайм для победы над «Жальгирисом»
Умер певец Максим Михайлов
В РФ застрелен 36-летний бизнесмен
"Раковая опухоль": Валуев рассказал о своей тяжелой болезни
Подробности свадьбы немолодых Алибасова и Шукшиной
Минстрой предлагает изменить правила оплаты отопления
Что нужно знать о конфликте в Кунцево
Фоторепортажи
20Кто убил Кеннеди
14Memento горе: как живет мальчик, который ничего не помнит
15:38 (мск), источник: RTVi

Алексей Кудрин: доллар нам необходим, потому что рубль нестабилен

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что рубль недостаточно стабилен для мировых расчетов, поэтому уйти от доллара сейчас нельзя. Такое мнение он высказал на конференции Евразийского банка развития.

Наверх
ЦБ: $ 65.6067   -0.34 € 74.8048   -0.34 ММВБ: $ 65.5675   -0.09 € 74.7625   +0.00
Источник: РИА "Новости"

По мнению экономиста, переходить на расчеты в рублях рискованно, потому что российская валюта падает два раза в год.

Глава Счетной палаты отметил, что отказ от американской валюты не должен быть абсолютным. «Доллар нам необходим», — подчеркнул Кудрин. «Готовы ли мы уходить от доллара и платить особый дополнительный налог за эту безопасность?», — сказал он, имея ввиду намерения властей снизить зависимость от американской валюты из-за возможности новых санкций.

Новые санкции США
21 ноябряВ ЦБ РФ рассказали о проблемах из-за санкций с банками Китая
20 ноябряСША ввели санкции против двух российских компаний
20 ноябряЦБ сравнил ущерб от новых и старых санкций
Новость
«Это не платформу поменять на шпильки». Глава ВТБ о дедолларизации

По словам Кудрина, каждое предприятие должно выбрать самую удобную для себя валюту. «Я бы не ограничивал наши расчеты и движение капитала в любых валютах», — уточнил он.

Экономист считает, что нужно создать государственные институты, которые помогут снизить риски. Он не стал отрицать, что в перспективе от доллара можно будет отказаться, но, по его мнению, «быстро дедолларизация не произойдет».

О так называемой «дедолларизации» российской экономики говорил глава банка ВТБ Андрей Костин. По его мнению, отказываться от американской валюты нужно начинать уже сейчас, но сам этот процесс займет «лет двадцать». Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев считает, что все расчеты между странами нужно проводить в национальных валютах.

Алексей Кудрин возглавил Счетную палату России 22 мая 2018 года. До этого он был министром финансов (2000−2011) и вице-премьером (2000−2004, 2007−2011).

Падение курса рубля
17 ноябряВзялись за старое: Россия покупает бумаги США
13 ноябряРублю предсказали обвал под Новый год
7 ноябряНаказание за химию. Как угроза новых санкций США повлияет на рубль?
Следите за развитием темы«План дедолларизации»
 Алексей Кудрин: доллар нам необходим, потому что рубль нестабилен
Представителем Украины в контактной группе по Донбассу назначили Евгения Марчука
В Кремле не знают о работе по корректировке ядерной доктрины
Загадочные вертолеты над Кремлем озадачили москвичей
Редкий кадр: фотографы сняли лунную радугу в северном сиянии
Как выглядит пруд на месте взрывной воронки (фото)
Как живет Гита после гибели своей сиамской близняшки Зиты
Принцип домино: погрузчик одним движением обрушил склад (видео)
Яблоко от яблони: сыновья, обогнавшие своих знаменитых родителей
Спорт
Медведевой будет сложно победить в Гренобле. Объясняем почему Молодая японка Кихира невероятно сильна
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Камера в деревне поймала 58 000 нарушителей за две недели В городке, где проживают преимущественно пожилые люди, в час происходит до 170 нарушений ПДД
Кино
В сети нашли 9-летнюю копию Гермионы из «Гарри Поттера» Фанаты поттерианы регулярно останавливают девочку на улице
Недвижимость
В Петербурге продается квартира Максима Горького
Принц Гарри вынужден платить налоги на недвижимость в США
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа небоскреба
Волны обрушились на Тенерифе и смыли балконы жилого дома
Дети
Внучке Игоря Крутого родители устроили роскошный день рождения Девочке исполнилось три года (фото)
Леди
Макияж на Новый год 2019: блестки, стрелки, вино Узнай, как сделать макияж на Новый год 2019, чтобы угодить покровительнице года – желтой земляной Свинье.
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь