Алексей Кудрин: доллар нам необходим, потому что рубль нестабилен

Источник: РИА "Новости"

По мнению экономиста, переходить на расчеты в рублях рискованно, потому что российская валюта падает два раза в год.

Глава Счетной палаты отметил, что отказ от американской валюты не должен быть абсолютным. «Доллар нам необходим», — подчеркнул Кудрин. «Готовы ли мы уходить от доллара и платить особый дополнительный налог за эту безопасность?», — сказал он, имея ввиду намерения властей снизить зависимость от американской валюты из-за возможности новых санкций.

По словам Кудрина, каждое предприятие должно выбрать самую удобную для себя валюту. «Я бы не ограничивал наши расчеты и движение капитала в любых валютах», — уточнил он.

Экономист считает, что нужно создать государственные институты, которые помогут снизить риски. Он не стал отрицать, что в перспективе от доллара можно будет отказаться, но, по его мнению, «быстро дедолларизация не произойдет».

О так называемой «дедолларизации» российской экономики говорил глава банка ВТБ Андрей Костин. По его мнению, отказываться от американской валюты нужно начинать уже сейчас, но сам этот процесс займет «лет двадцать». Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев считает, что все расчеты между странами нужно проводить в национальных валютах.