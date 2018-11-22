Дизтопливо дорожает на заправках
Цены на него взлетели более чем на 2% за неделю.
Цены на него взлетели более чем на 2% за неделю.
Розничные цены на дизельное топливо ускорили рост на прошлой неделе. Так, топливо на заправках подорожало на 2,2%, до 46,29 руб. за литр, к чему привел стремительный рост цен на бирже. Как и в конце прошлого года, на подорожание топлива в опте жаловались независимые АЗС, но в этом году ситуация обострилась на фоне заморозки розничных цен у крупных нефтекомпаний. В то же время цены на бензин стабильны уже две недели подряд, что произошло на фоне поручения
За прошлую неделю цены на дизельное топливо продолжили расти, подскочив сразу на 2,2%, до 46,29 руб. за литр, следует из данных Росстата. Предыдущие три недели максимальный рост составлял 0,4%, за год дизтопливо подорожало на 14%. В то же средняя розничная цена на бензин не меняется уже вторую неделю подряд и составляет 43,47 руб. за литр. В частности, литр Аи-92 стоит 41,54 руб., Аи-95 — 44,83 руб. Среди федеральных округов наиболее высокие темпы роста цен на бензин были характерны для Сибирского ФО, где высока доля независимых АЗС, пишет ИКСИ в своем аналитическом материале на основе данных Росстата, наименьшие темпы роста цен на автомобильный бензин сложились в регионах Дальневосточного ФО. В определенной степени это связано с тем, что во многих обследуемых Росстатом дальневосточных городах уровень цен на бензин традиционно превышает средний по стране, говорится в исследовании.
При этом независимые АЗС опасались, что рост биржевых котировок на дизтопливо продолжится, и при вынужденном повышении ценников на заправках будут падать обороты продаж. Сейчас же биржевая стоимость дизтоплива находится на уровне начала октября (56,9 тыс. руб. за тонну). Существенный рост цен на зимнее дизельное топливо традиционен
Российский топливный союз предлагал
Дмитрий Козлов
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