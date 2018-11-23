Минкомсвязи предлагает штрафы за утечку персональных данных

Согласно документу, изменения будут внесены в с. 13.11 Кодекса об административных правонарушениях.

Если оператор не «осуществляет надлежащий контроль» над тем, кто обрабатывает персональные данные, то ему грозит штраф в 1−2 тыс. руб. (для физлица), 3−6 тыс. руб. (должностное лицо), 5−10 тыс.руб. (для ИП) и 10−13 тыс.руб. (юрлицо). Если обрабатывающий персональные данные нарушит закон, то получит штраф в 3−5 тыс. руб. (физлицо), 5−10 тыс. руб., (должностное лицо), 10−20 тыс.руб. (для ИП) и 15−30 тыс.руб. (юрлицо).

Если же нарушитель создаст «общедоступный источник, содержащий сведения из государственных и муниципальных информационных систем персональных данных», то ему грозит штраф в штраф в 1−2 тыс. руб. (физлицо), 3−5 тыс. руб., (должностное лицо), 5−10 тыс. руб. (для ИП) и 10−30 тыс.руб. (юрлицо).