Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Молчать не намерен: Добронравов раскрыл мошенническую схему
Находка под Антарктидой потрясла ученых
В Новосибирске школьника наказали за аниме на заставке телефона
В сети решили, что Стеша Маликова копирует стиль Миддлтон
Минстрой предлагает изменить правила оплаты отопления
Свадьба взаймыЗачем россияне женятся в кредит и к чему это приводит
В РФ ответили на требование Финляндии вернуть Карелию
В Брестской крепости найден тайник
В сети нашли 9-летнюю копию Гермионы из «Гарри Поттера»
За «Секретом на миллион» Максаковой Кудрявцева летала в Германию
Женщина пожарила сожителя с рисом и накормила им рабочих - СМИ
На ферме родился козлёнок, похожий на человека
Специалист по откровенным сценам рассказала о закулисье сериалов
Важное открытие ученых об употреблении чая и кофе
Убил и съел: 22-летний российский поэт осужден на 19 лет
Генерал РФ вернулся из Сирии и пошел под суд
Минстрой предлагает изменить правила оплаты отопления
Что нужно знать о конфликте в Кунцево
Фоторепортажи
14Животные, попавшие в лесные пожары Калифорнии
12Ледовое шоу
01:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Минкомсвязи предлагает штрафы за утечку персональных данных

Минкомсвязи предлагает ввести административное наказание в отношении операторов и обработчиков персональных данных за утечку информации, а также за создание общедоступных баз, говорится в проекте федерального закона, размещенного на портале нормативных актов.

Наверх

Согласно документу, изменения будут внесены в с. 13.11 Кодекса об административных правонарушениях.

Если оператор не «осуществляет надлежащий контроль» над тем, кто обрабатывает персональные данные, то ему грозит штраф в 1−2 тыс. руб. (для физлица), 3−6 тыс. руб. (должностное лицо), 5−10 тыс.руб. (для ИП) и 10−13 тыс.руб. (юрлицо). Если обрабатывающий персональные данные нарушит закон, то получит штраф в 3−5 тыс. руб. (физлицо), 5−10 тыс. руб., (должностное лицо), 10−20 тыс.руб. (для ИП) и 15−30 тыс.руб. (юрлицо).

Если же нарушитель создаст «общедоступный источник, содержащий сведения из государственных и муниципальных информационных систем персональных данных», то ему грозит штраф в штраф в 1−2 тыс. руб. (физлицо), 3−5 тыс. руб., (должностное лицо), 5−10 тыс. руб. (для ИП) и 10−30 тыс.руб. (юрлицо).

Законопроект вносится в целях повышения защищенности персональных данных граждан при осуществлении обработки персональных данных лицом, действующим по поручению оператора, говорится в пояснительной записке. Реализация документа не потребует дополнительных расходов из бюджета, а общественное обсуждение продлится до 12 декабря.

 История с утечкой данных из Сбербанка получила продолжение
Российской валюте предсказали скорый рост
ФСБ рассказала о предотвращении нападений на российские школы
Замглавы МИД РФ: осмотры судов в Азовском море правомерны
Лондон: оставшимся «Новичком» можно было отравить тысячи людей
Питавшийся на прожиточный минимум депутат протянул месяц
Эксперты объяснят, как вести себя при встрече с белым медведем
Пострадавший от «Новичка» полицейский дал первое интервью
Еврокомиссар назвал главную угрозу для ЕС
Спорт
Два матча 15-го тура чемпионата России пройдут в пятницу Свои встречи проведут два представителя России в еврокубках — ЦСКА и «Локомотив»
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Range Rover Evoque второго поколения: первые фото и видео Сегодня для Land Rover важный день – в 23-00 по московскому времени будет представлен Range Rover Evoque нового поколения. Смотрите прямую трансляцию с этого мероприятия!
Кино
В сети нашли 9-летнюю копию Гермионы из «Гарри Поттера» Фанаты поттерианы регулярно останавливают девочку на улице
Недвижимость
В Петербурге продается квартира Максима Горького
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа небоскреба
Пять самых известных долгостроев
Можно ли включать кондиционер в квартире зимой?
Популярные темы на «Детях»
Неравное отношение 313
Ситуация в школе 233
Подарок из сэконд-хэнда из-за границы 160
Книга-бестселлер вашего года рождения 158
Леди
Макияж на Новый год 2019: блестки, стрелки, вино Узнай, как сделать макияж на Новый год 2019, чтобы угодить покровительнице года – желтой земляной Свинье.
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь