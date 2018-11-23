Цены на нефть упали до 61,95 доллара за баррель
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Мировые цены на нефть в пятницу утром ощутимо снижаются, свидетельствуют данные торгов. Инвесторов
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Мировые цены на нефть в пятницу утром ощутимо снижаются, свидетельствуют данные торгов. Инвесторов
По состоянию на 7.46 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,04% — до 61,95 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 2,49% — до 53,27 доллара за баррель.
Основным негативным фактором для рынка нефти остаются опасения, что нефтедобывающие страны добывают сырья больше, чем мир может потребить на фоне перспектив замедления роста мировой экономики.
При этом участники торгов обратили внимание на заявление министра энергетики Саудовской Аравии Халида
Также инвесторы продолжают оценивать перспективы сокращения добычи нефти ОПЕК+. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 декабря в Вене, 6 декабря там же пройдет собрание министров