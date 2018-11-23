Цены на нефть упали до 61,95 доллара за баррель

По состоянию на 7.46 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,04% — до 61,95 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 2,49% — до 53,27 доллара за баррель.

Основным негативным фактором для рынка нефти остаются опасения, что нефтедобывающие страны добывают сырья больше, чем мир может потребить на фоне перспектив замедления роста мировой экономики.

При этом участники торгов обратили внимание на заявление министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что страна не будет перенасыщать нефтяной рынок поставками, а удовлетворит существующий спрос. Аль-Фалих сообщил, что добыча королевства сейчас находится выше уровня в 10,7 миллиона баррелей в день.