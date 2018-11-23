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08:51 (мск), источник: Ведомости

ЦБ отозвал лицензию у Русского ипотечного банка

Центробанк России отозвал лицензию у Русского ипотечного банка и краснодарского банка «Первомайский». Об этом говорится на сайте регулятора.

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Источник: РИА "Новости"

Причиной отзыва лицензии у Русского ипотечного банка стало несоблюдение кредитной организацией требований законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

«Кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций», — считает ЦБ.

В ноябре из-за оттока значительной части клиентской базы (около 50% средств юридических лиц) произошло резкое ухудшение финансового состояния банка — возник «острый дефицит ликвидности». «Банк оказался не способен своевременно исполнять свои обязательства перед клиентами», — отмечается в сообщении ЦБ.

ЦБ в течение года три раза применял в отношении Русского ипотечного банка меры надзорного воздействия, из них два раза регулятор вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

По мнению ЦБ, руководство и владельцы банка не приняли действенных мер для нормализации деятельности кредитной организации.

В действиях сотрудников банка ЦБ усмотрел признаки «недобросовестного поведения» — вывода активов с ущербом для интересов клиентов и вкладчиков. Соответствующая информация передана в правоохранительные органы, отмечается в пресс-релизе.

Русский ипотечный банк и банк «Первомайский» являются участниками системы страхования вкладов. По данным ЦБ, Русский ипотечный банк по величине активов на 1 ноября, занимал 179 место в российской банковской системе, банк «Первомайский» — 204 место.

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