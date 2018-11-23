ЦБ отозвал лицензию у Русского ипотечного банка
Центробанк России отозвал лицензию у Русского ипотечного банка и краснодарского банка «Первомайский». Об этом говорится на сайте регулятора.
Центробанк России отозвал лицензию у Русского ипотечного банка и краснодарского банка «Первомайский». Об этом говорится на сайте регулятора.
Причиной отзыва лицензии у Русского ипотечного банка стало несоблюдение кредитной организацией требований законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
В ноябре
ЦБ в течение года три раза применял в отношении Русского ипотечного банка меры надзорного воздействия, из них два раза регулятор вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.
В действиях сотрудников банка ЦБ усмотрел признаки «недобросовестного поведения» — вывода активов с ущербом для интересов клиентов и вкладчиков. Соответствующая информация передана в правоохранительные органы, отмечается в
Русский ипотечный банк и банк «Первомайский» являются участниками системы страхования вкладов. По данным ЦБ, Русский ипотечный банк по величине активов на 1 ноября, занимал 179 место в российской банковской системе, банк «Первомайский» — 204 место.