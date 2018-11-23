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12:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Цены на нефть упали до минимума с начала 2018 года

Цена на нефть марки Brent обновила минимум этого года. В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерсов с поставкой в январе 2019 года упала на 3% и составила $61,64.

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ЦБ: $ 65.6664   +0.06 € 74.9385   +0.13 ММВБ: $ 65.6325   +0.01 € 74.6500   -0.20
Источник: AP 2018

По состоянию на 11:40 мск цена Brent немного увеличилась — до $62,01.

13 ноября ОПЕК понизила прогноз по мировому спросу на нефть. Аналитики картеля фиксируют продолжающееся перенасыщение рынка — по мере того как спрос на нефть в Китае и странах Ближнего Востока сокращается, производство растет как в странах ОПЕК. Последний обвал на рынке нефти стал самым резким за три года.

Цены на нефть начали резкое падение в первой половине октября 2018 года. С момента начала снижения стоимость марки Brent уменьшилась примерно на 28%.

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