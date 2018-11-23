Цены на нефть упали до минимума с начала 2018 года
Цена на нефть марки Brent обновила минимум этого года. В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерсов с поставкой в январе 2019 года упала на 3% и составила $61,64.
Цена на нефть марки Brent обновила минимум этого года. В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерсов с поставкой в январе 2019 года упала на 3% и составила $61,64.
По состоянию на 11:40 мск цена Brent немного увеличилась — до $62,01.
13 ноября ОПЕК понизила прогноз по мировому спросу на нефть. Аналитики картеля фиксируют продолжающееся перенасыщение рынка — по мере того как спрос на нефть в Китае и странах Ближнего Востока сокращается, производство растет как в странах ОПЕК. Последний обвал на рынке нефти стал самым резким за три года.
Цены на нефть начали резкое падение в первой половине октября 2018 года. С момента начала снижения стоимость марки Brent уменьшилась примерно на 28%.
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