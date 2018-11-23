Цены на нефть упали до минимума с начала 2018 года

13 ноября ОПЕК понизила прогноз по мировому спросу на нефть. Аналитики картеля фиксируют продолжающееся перенасыщение рынка — по мере того как спрос на нефть в Китае и странах Ближнего Востока сокращается, производство растет как в странах ОПЕК. Последний обвал на рынке нефти стал самым резким за три года.