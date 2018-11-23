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13:17 (мск), источник: РИА Новости

Совфед одобрил поправки в федеральный бюджет

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Сенаторы одобрили поправки в федеральный бюджет на 2018 год, увеличивающие его профицит с 0,5% до 2,1% ВВП.

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Источник: Reuters

Закон увеличивает доходы бюджета на триллион и 874,7 миллиарда рублей — до 18 триллионов 947,6 миллиарда. В основном это стало возможно за счет роста нефтегазовой прибыли — на триллион и 582,2 миллиарда.

Одновременно расходы увеличатся на 217,7 миллиарда рублей — до 16 триллионов 808,8 миллиарда. В результате профицит составит два триллиона 138,7 миллиарда.

Также закон предусматривает перераспределение сэкономленных 131,7 миллиарда рублей. В частности, около 16,8 миллиарда рублей пойдут на субсидии автопроизводителям.

Они призваны компенсировать часть затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по транспорту, соответствующему нормам «Евро-4» и «Евро-5».

Еще 4,13 миллиарда рублей пойдут на компенсацию части затрат на транспортировку продукции, в том числе организациям автомобилестроения, сельскохозяйственного, транспортного и энергетического машиностроения.

Около 1,35 миллиарда выделят АНО «Росгонки» на подготовку и проведение российского этапа чемпионата мира FIA «Формула-1».

До 3,7 миллиарда рублей вырастут ассигнования на компенсацию сельхозпроизводителям ущерба, причиненного из-за чрезвычайных ситуаций природного характера.
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На 1,1 миллиарда рублей пополнится бюджет Иркутской области. Эти средства пойдут на ликвидацию негативных последствий работы Байкальского ЦБК.

Порядка 5,5 миллиарда составит имущественный взнос во Внешэкономбанк на реализацию приоритетных инвестпроектов на территории Дальнего Востока.

Около 716,9 миллиона рублей получит «Росгеология» на модернизацию устаревшего парка бурового оборудования.

Также правительство решило, что ГТЛК сможет направить до 600 миллионов рублей из неиспользованного взноса в ее уставный для передачи воздушных судов по договорам лизинга региональным ГУПам, не являющимся авиакомпаниями.

Кроме того, кабмин получит право определить сроки и условия погашения задолженностей по госконтрактам, заключенным Минобороны и госкорпорацией «Роскосмос» с ГКНПЦ имени Хруничева, РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс» в период с 2001-го по 2016 год. При этом ГКНПЦ имени Хруничева предоставляется субсидия в размере 5,1 миллиарда рублей на финансовое обеспечение затрат, связанных с операционной деятельностью, а также с погашением кредитов и уплатой процентов по ним.

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