Цена Brent опустилась ниже $61 за баррель впервые с ноября 2017 года

Источник: AP 2018

Однако затем январский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures замедлил падение, и на 13:45 МСК 23 ноября его цена составляла $60,73 за баррель, что на $1,87 (2,99%) меньше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Контракт на нефть WTI с поставкой в январе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на $2,29 (4,19%) — до $52,34 за баррель.

В течение дня Brent упала ниже уровня поддержки 38,2% по Фибоначчи ($62,27 за баррель), что является еще одним сигналом возможности дальнейшего обвала цен.

Мы пробили вниз некоторые уровни технической поддержки, поэтому может наблюдаться быстрое закрытие «лонгов». Похоже, нас ждет еще один период резких колебаний. Майкл Маккарти главный рыночный стратег CMC Markets по АТР

С прошлой пятницы котировка фьючерса на Brent упала более чем на 9%, на WTI — на 7,3%. Недельное снижение цены станет уже седьмым подряд.

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По мнению главного сырьевого стратега Saxo Bank Оле Ханссена, резкое падение цен на нефть — очередной пример возвращения экстремальной волатильности. «Когда пыль осядет, мы полагаем, что рынок придет к заключению о чрезмерности распродажи, как это было с выводом о росте, когда нефть превысила $80 за баррель в начале октября», — отметил эксперт.

Во Франции продолжается забастовка на четырех из семи НПЗ, которая может дополнительно снизить спрос на нефть в краткосрочной перспективе. Работники НПЗ требуют более значительного повышения зарплат.

Ранее инвестбанк JPMorgan снизил прогноз цен на 2019 год из-за ослабления спроса и роста добычи: по оценкам аналитиков, Brent будет стоить в среднем $73 за баррель, а не $83,5, как ожидалось ранее.

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