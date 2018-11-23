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15:48 (мск), источник: РИА Новости

Путин рассказал, какими должны быть зарплаты и пенсии в России

ЯЛТА, 23 ноя — РИА Новости. Показатели зарплат и пенсий должны выражаться в реальных деньгах, а не в процентах и усредненных данных, заявил президент России Владимир Путин.

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Источник: РИА "Новости"

Глава государства в пятницу в ялтинском гостиничном комплексе «Мрия» провел расширенное заседание Госсовета, посвященное реализации нового «майского указа».

Нам нужно не формулировки красивые и гладкие формулировать и писать на бумажке, а нужно, чтобы все это было в жизни, чтобы изменения дошли до каждого человека, чтобы люди почувствовали. В том числе, кстати говоря, по результатам общей работы и на уровне жизни — на уровне заработной платы, на пенсиях.

Он дал понять, что эти показатели должны выражаться в конкретных и понятных для людей цифрах.

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«Чтобы это тоже были не средние показатели, усредненные, а чтобы это было, как мы с вами знаем, важно это для людей — чтобы реальные это были деньги, а тоже не какие-то там проценты усредненные, что называется, на руки. Вот сколько люди получают сегодня, завтра, послезавтра — вот это важно», — заявил Путин.

Президент также отметил отсутствие конкретики в планах по развитию инфраструктуры.

«Увеличить количество дорог, скажем, с 30−35 процентов до 40−45 процентов, довести до нормативного состояния. Не очень понятно, правда? Не очень понятно, ям не будет больше на дороге или они останутся? Или просто нормативы изменят? И то, что сегодня 30−35, завтра будет уже считаться 40−50, а ямы как были, колдобины, так и останутся», — пояснил президент.

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