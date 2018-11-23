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17:26 (мск), источник: РИА Новости

«Нафтогаз» взыскал переплату «Газпрома» за транзит в счет долга

КИЕВ, 23 ноя — РИА Новости. «Нафтогаз» перечислил 3,8 миллиона долларов переплаты «Газпрома» за транзит газа в октябре в счет долга по решению Стокгольмского арбитража, сообщила украинская компания.

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Источник: AFP 2018

Осенью «Нафтогаз» уже зачислил на погашение пени 18,3 миллиона долларов переплаты за услуги транзита, которые предоставлялись в августе и сентябре.

В украинской компании пообещали и дальше «зачислять суммы переплат за транзит газа на погашение пени, начисляемой на основной долг “Газпрома” согласно решению Стокгольмского арбитража».
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В конце февраля Стокгольмский арбитраж постановил взыскать с «Газпрома» в пользу украинской компании 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку транзитного газа. С учетом предыдущего решения на поставку голубого топлива российская сторона должна выплатить 2,56 миллиарда долларов.

В конце мая Киев заявил о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, в июне — об аналогичном решении суда по активам «Газпрома» в Нидерландах, а затем в Великобритании.
При этом в «Газпроме» заявили, что все попытки «Нафтогаза» арестовать акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG пока были безуспешны.

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