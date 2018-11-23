«Нафтогаз» взыскал переплату «Газпрома» за транзит в счет долга

В конце февраля Стокгольмский арбитраж постановил взыскать с «Газпрома» в пользу украинской компании 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку транзитного газа. С учетом предыдущего решения на поставку голубого топлива российская сторона должна выплатить 2,56 миллиарда долларов.

В конце мая Киев заявил о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, в июне — об аналогичном решении суда по активам «Газпрома» в Нидерландах, а затем в Великобритании.

При этом в «Газпроме» заявили, что все попытки «Нафтогаза» арестовать акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG пока были безуспешны.