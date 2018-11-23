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17:45 (мск), источник: Ведомости

Цена на нефть упала ниже $60 за баррель

Впервые с октября 2017 года цена на нефть пробила психологически важную отметку.

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ЦБ: $ 65.6664   +0.06 € 74.9385   +0.13 ММВБ: $ 66.0450   +0.42 € 74.9750   +0.12
Источник: Максим Стулов / Ведомости

Цена на фьючерс нефти марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже опустилась ниже $60 за барр., следует из данных Bloomberg.

За день торгов нефть подешевела на 5%. Это произошло впервые с октября 2017 г.

Причиной этому стали заявления Саудовской Аравии об увеличении добычи нефти, вторая неделя подряд максимальной добычи в США (11,7 млн барр. в сутки), а также «мягкие санкции» против иранской нефти, сошлись во мнении опрошенные «Ведомостями» эксперты.

В 16.34 по МСК нефть уже стоила $59,39 за барр. При этом рубль отреагировал на падение нефти — на Московской бирже доллар подорожал к 16.34 на 0,4% до 66,02 руб, а евро на 0,5% до 74,9 руб., хотя до этой минуты падал на 0,12%

Таким образом всего за полтора месяца нефть подешевела на 31% с пиковых значений в начале октября этого года — 86,29 за барр.
Новость
Министр энергетики России: твиты Трампа стали причиной сумятицы на рынке нефти

Банк России и министр энергетики Александр Новак ранее прогнозировали возврат цен на нефть к $50−55 за баррель. Новак отмечал, что рост цен на нефть носил конъюнктурный характер. В долгосрочной перспективе цена на нее опустится до $50 за баррель, говорил он. Согласно базовому прогнозу Центробанка, цены на нефть постепенно снизятся с текущих уровней до $55 за баррель к 2020−2021 гг.

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин прогнозировал в конце октября (нефть тогда стоила $76,89 за барр.), что «в краткосрочном периоде “казначейские войны” в США могут привести к серьезной разбалансировке нефтяного рынка». Рынок нефти сбалансирован на уровне 100 млн барр. в сутки, нынешние цены на нефть комфортны для бизнеса и отражают баланс спроса и предложения. Но даже этой относительной стабильности угрожают действия США, считает Сечин.

Усилит волатильность на нефтяном рынке «вызванная американской администрацией» нестабильность в Ливии, связанное с санкциями сокращение добычи в Венесуэле.

«Рынок опасается, что Саудовская Аравия не решится на сокращение добычи из-за давления Трампа, который получил возможность давить на королевство из-за дела Хашкаджи», комментирует ситуацию директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко.

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«Учитывая рост добычи сланцевой нефти в этом и следующем году это приведет к профициту на рынке. Кроме того, на цены давит неопределенность относительно темпов роста мировой экономики», — считает Маринченко. Он полагает, что в следующем году цены стабилизируются на уровне, более-менее комфортном как для Саудовской Аравии, так и для США — $60−70 за барр. Определяющем будет ближайшее заседание ОПЕК+, говорит он.

Следите за развитием темы«Обвал на нефтяном рынке»
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