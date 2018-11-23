Brent упал ниже $59

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Сегодня стоимость нефти Brent впервые с октября 2017 года опустилась ниже уровня $59 за баррель. Падение цены на нефть происходит в связи с ростом добычи нефти в США и странах ОПЕК, а также мягкими санкциями против поставок на рынок иранской нефти. Впрочем, обвал цены на нефть лишь отчасти смог повлиять на курс рубля, который вернулся к уровню 66 руб./$.

Стоимость нефти после годового перерыва опустилась ниже уровня $59 за баррель. По данным агентства Reuters, в ходе сегодняшних торгов стоимость ближайшего контракта на поставку североморской нефти Brent достигала отметки $58,95 за баррель, что на 5,8% ниже закрытия четверга. Уровень $59 за баррель был преодолен нефтью Brent и на спот-рынке, где цена опускалась до отметки $56,37, что на 6,5% ниже закрытия предыдущего дня. Российская нефть Urals опускалась до $57,42 за баррель. С начала недели европейские сорта нефти потеряли 11−11,5%, а за семь недель непрерывного снижения 30−31%.

Столь стремительного падения цен на нефть не было с декабря 2015 года. Тогда на фоне планов ОПЕК увеличить добычу до 31,5 млн баррелей усилились опасения переизбытка предложения сырья. Эффект усиливали ожидания снятия международных санкций с Ирана.

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В результате за семь недель с начала декабря 2015-го по январь 2016 года цены на европейские сорта нефти обвалились на 34−35% и опустились до $25−27 за баррель. Еще сильнее цены падали в конце 2014 года, когда за сопоставимый период они снизились на 35−40%, до уровня $50 за баррель. Тогда обвал был вызван нежеланием представителей ОПЕК сократить объемы добычи сырья.

Текущий обвал цены также связан с избыточным предложением сырья — объемы добычи увеличили США и Саудовская Аравия. Кроме того, Вашингтон перенес введение полномасштабных антииранских санкций в отношении потребителей иранской нефти. Временные исключения предоставлены Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции. Эти страны в сумме потребляют 1−1,5 млн баррелей иранской нефти в сутки.

Усиливает падение цен на нефть игра спекулянтов, которые массово закрывают длинные позиции по нефти и наращивают короткие. Согласно последним имеющимся данным объем коротких позиций по фьючерсам на нефть Brent на бирже ICE увеличились на прошлой неделе на 17 тыс. контрактов, до 94 тыс. контрактов, максимум с июля 2017 года. В то время как длинные позиции упали на 30 тыс. контрактов, до минимума с начала 2016 года — 312,8 тыс контрактов.

«Достаточно удивительным выглядит переход сектора от «бычьих» к «медвежьим» настроениям.

Многие видят сходство с 2014 годом, но здесь есть существенная разница. Как и тогда, добыча растет в период снижения спроса, но сегодня эти изменения происходят гораздо медленнее.

Что более важно, рынок не находится в состоянии бума после нескольких лет изобилия инвестиций в сырьевых экономиках", — отмечает глава исследований сырьевых рынков, Julius Baer Норберт Рюкер.

Падение цен на нефть оказало негативное влияние, но ограниченное влияние на рубль. В ходе сегодняшних торгов на Московской бирже курс доллара поднимался до отметки 66,09 руб./$, что всего на 47 коп. выше закрытия четверга, и почти на 1 руб. ниже значения семинедельной давности. Поддержку российской валюте оказывают новости о неспособности Конгресса принять в этом году антироссийские санкции.