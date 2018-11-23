Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Москва отреагировала на появление С-300 в Донбассе
Камера в деревне поймала 58 000 нарушителей за две недели
Муж Нюши показал сыновей от первого брака
Маликов вывел в свет 55-летнюю жену (фото)
Какие налоги надо заплатить при продаже квартиры?
Свадьба взаймыЗачем россияне женятся в кредит и к чему это приводит
Над чем смеялись летчики, которые смотрели «Экипаж»
После свадьбы Алибасов и Фе­до­се­е­ва пошли в суд
В сети нашли 9-летнюю копию Гермионы из «Гарри Поттера»
За «Секретом на миллион» Максаковой Кудрявцева летала в Германию
Супруги делали дома уборку и разбогатели на 118 млн - СМИ
Бари Алибасов о брачной ночи с 80-летней артисткой
Дерматолог рассказал, как часто надо менять наволочку на подушке
Возраст, до которого в мире считают себя молодым
Результат ДНК-теста довел певца Серова до слёз - СМИ
Тайна о внебрачном сыне Абдулова раскрыта - СМИ
Дачная реформа: 10 важных дел, которые надо сделать до 1 января
В России рухнули цены на частные дома
Фоторепортажи
7В РЖД показали как будут выглядеть новые плацкарты
12Ледовое шоу
19:55 (мск), источник: Daily Storm

Российскому кино посулили миллиарды Абрамовича

Источники сообщили, что миллиардер намерен открыть свой фонд по поддержке отечественного кинематографа.

Наверх
Источник: Reuters

Российский миллиардер Роман Абрамович намерен создать свой фонд поддержки кино и ежегодно выделять на его содержание один миллиард рублей. От создателей картин, которые получат частные субсидии, не будут требовать вернуть деньги в случае неуспеха нового фильма в прокате — только в случае больших кассовых сборов продюсеров попросят вернуть определенную часть вложенных средств.

«Есть такое предложение [по созданию фонда поддержки российского кино], но на данный момент нет никаких деталей или решения», — сказал источник РБК, близкий к Абрамовичу.

Читайте также
Правительство Москвы бесплатно прорекламировало фильм «Крымский мост»

Фонд Абрамовича может появиться уже в 2019 году. Возглавить его может, по данным РБК, Антон Малышев, который ранее занимал кресло исполнительного директора Федерального фонда​ социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонда кино).

На финансовую поддержку со стороны миллиардера смогут рассчитывать любые по жанрам картины, кроме уже успешных в прокатном отношении франшиз.

Деньги будут выделяться на финальной стадии производства в размере от 20% до 50% от общего бюджета фильма. Предполагается, что в год фонд сможет профинансировать создание 10−15 российских фильмов.

В 2017 году на поддержку российского кино было выделено шесть миллиардов рублей. Половину из этих средств дал Фонд кино, вторая часть принадлежит Минкульту, говорится в исследовании «Российская киноиндустрия — 2017».

Абрамович ранее давал деньги на создание российских фильмов. Например, он вложился в «Историю одного назначения» режиссера Дуни Смирновой. Картина, вышедшая в широкий прокат в РФ осенью 2018 года, рассказывает историю о попытке писателя Льва Толстого защитить в суде солдата, которому грозит смертная казнь. Фильм был в целом благосклонно встречен критиками и широкой публикой, однако с коммерческой точки зрения оказался неуспешен — в прокате он собрал только около 40 миллионов рублей при бюджете в 110 миллионов.

Алексей Таразевич

Читайте также:

 Экс-глава РЖД Якунин подал иск к «Новой газете» на два миллиона рублей
Российскому кино посулили миллиарды Абрамовича
Совет Федерации одобрил налог для самозанятых
Теперь потерпевшие: новый поворот в деле Кокорина и Мамаева
Кот изо всех сил пытается достать вмерзшую в лед рыбу (видео)
Родственники 55 жертв крушения MH17 подали иск к России в ЕСПЧ
В деле о хищении на резиденции Путина появились палаты Кремля
Путин оценил новый формат заседания президиума Госсовета
Порошенко уличили в тайных встречах с кумом Путина
Спорт
ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче чемпионата России по футболу Армейцы занимают третье место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками, уступая по дополнительным показателям «Краснодару»
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Московское «кладбище» ненужных машин (фото) За всё время работы службы эвакуации «Московского паркинга» на специализированных стоянках скопилось более 5 тысяч невостребованных автомобилей
Кино
От Орейро до Ролле: что стало с актрисами любимых мыльных опер В 90-е все делали это — засматривались сериалами вроде «Санта-Барбары» и «Дикого ангела». Mail.ru Кино вспоминает звезд тех лет и выясняет, как сложилась их судьба
Недвижимость
Минстрой предлагает изменить правила оплаты отопления
До 5% российских сотрудников IKEA грозит сокращение
7 признаков плохого ремонта
В Москве снесли Ховринскую больницу (фото)
Дети
Лиза Галкина затмила всех на дне рождения внучки Игоря Крутого Девочке исполнилось три года (фото)
Леди
Сколько стоила самая дорогая свадьба 2018 года в России В ноябре в Москве состоялось чеченское торжество, размаху которого позавидовали бы Меган Маркл и принц Гарри.
Все о ремонте
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Подмосковный дом в духе современной западной архитектуры
Как сделать косметический ремонт ванной комнаты за 3 дня
5 быстрых советов для тех, кто делает ремонт самостоятельно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь