Российскому кино посулили миллиарды Абрамовича

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Российский миллиардер Роман Абрамович намерен создать свой фонд поддержки кино и ежегодно выделять на его содержание один миллиард рублей. От создателей картин, которые получат частные субсидии, не будут требовать вернуть деньги в случае неуспеха нового фильма в прокате — только в случае больших кассовых сборов продюсеров попросят вернуть определенную часть вложенных средств.

«Есть такое предложение [по созданию фонда поддержки российского кино], но на данный момент нет никаких деталей или решения», — сказал источник РБК, близкий к Абрамовичу.

Фонд Абрамовича может появиться уже в 2019 году. Возглавить его может, по данным РБК, Антон Малышев, который ранее занимал кресло исполнительного директора Федерального фонда​ социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонда кино).

На финансовую поддержку со стороны миллиардера смогут рассчитывать любые по жанрам картины, кроме уже успешных в прокатном отношении франшиз.

Деньги будут выделяться на финальной стадии производства в размере от 20% до 50% от общего бюджета фильма. Предполагается, что в год фонд сможет профинансировать создание 10−15 российских фильмов.

В 2017 году на поддержку российского кино было выделено шесть миллиардов рублей. Половину из этих средств дал Фонд кино, вторая часть принадлежит Минкульту, говорится в исследовании «Российская киноиндустрия — 2017».

Абрамович ранее давал деньги на создание российских фильмов. Например, он вложился в «Историю одного назначения» режиссера Дуни Смирновой. Картина, вышедшая в широкий прокат в РФ осенью 2018 года, рассказывает историю о попытке писателя Льва Толстого защитить в суде солдата, которому грозит смертная казнь. Фильм был в целом благосклонно встречен критиками и широкой публикой, однако с коммерческой точки зрения оказался неуспешен — в прокате он собрал только около 40 миллионов рублей при бюджете в 110 миллионов.

Алексей Таразевич