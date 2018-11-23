Российскому кино посулили миллиарды Абрамовича
Источники сообщили, что миллиардер намерен открыть свой фонд по поддержке отечественного кинематографа.
Источники сообщили, что миллиардер намерен открыть свой фонд по поддержке отечественного кинематографа.
Российский миллиардер Роман Абрамович намерен создать свой фонд поддержки кино и ежегодно выделять на его содержание один миллиард рублей. От создателей картин, которые получат частные субсидии, не будут требовать вернуть деньги в случае неуспеха нового фильма в прокате — только в случае больших кассовых сборов продюсеров попросят вернуть определенную часть вложенных средств.
«Есть такое предложение [по созданию фонда поддержки российского кино], но на данный момент нет никаких деталей или решения», — сказал источник РБК, близкий к Абрамовичу.
Фонд Абрамовича может появиться уже в 2019 году. Возглавить его может, по данным РБК, Антон Малышев, который ранее занимал кресло исполнительного директора Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонда кино).
Деньги будут выделяться на финальной стадии производства в размере от 20% до 50% от общего бюджета фильма. Предполагается, что в год фонд сможет профинансировать создание 10−15 российских фильмов.
В 2017 году на поддержку российского кино было выделено шесть миллиардов рублей. Половину из этих средств дал Фонд кино, вторая часть принадлежит Минкульту, говорится в исследовании «Российская киноиндустрия — 2017».
Абрамович ранее давал деньги на создание российских фильмов. Например, он вложился в «Историю одного назначения» режиссера Дуни Смирновой. Картина, вышедшая в широкий прокат в РФ осенью 2018 года, рассказывает историю о попытке писателя Льва Толстого защитить в суде солдата, которому грозит смертная казнь. Фильм был в целом благосклонно встречен критиками и широкой публикой, однако с коммерческой точки зрения оказался неуспешен — в прокате он собрал только около 40 миллионов рублей при бюджете в 110 миллионов.
Алексей Таразевич
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