Около 400 многоквартирных домов в Дагестане построены незаконно

«Вопрос самостроя имеет место быть практически во всех регионах. Вместе с тем, ситуация в Республике Дагестан требует особого внимания <…> Речь идет о 384 многоквартирных домах, построенных незаконно или недостроенных (находятся в разной степени готовности). Где-то дома полностью проданы и заселены, где-то еще не успели», — сказал Ставицкий на совещании в Махачкале по вопросам незаконного строительства.

В интересах людей

«Наша задача — действовать в интересах людей. Граждане не должны страдать из-за того, что застройщик возвел незаконное строение. Перед нами стоит задача максимально решить вопрос формализации прав граждан на жилье, в котором они или живут, или его уже приобрели», — отметил первый замминистра, слова которого приводит пресс-служба.

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Он сообщил, что составлен паспорт, в котором будет отражена вся информация по каждому из 384 домов, начиная от адреса строения и заканчивая юридическим документами. «Это делается для того, чтобы обратиться в правительство Российской Федерации для получения средств на проведение обследования технического состояния этих зданий, то есть получить акт обследования, который является основополагающим документом», — пояснил Ставицкий.

Он сообщил, что дома будут сносить только в крайнем случае и только после тщательной проверки. «Сносить мы будем лишь в том случае, если конструктивные элементы несут нагрузки на дом и не обеспечивают безопасность граждан. Если после проверки мы посчитаем, что дом можно усилить и сохранить, то мы примем такое решение», — сказал первый замглавы Минстроя РФ.