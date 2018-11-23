Около 400 многоквартирных домов в Дагестане построены незаконно
МАХАЧКАЛА, 23 ноября. /ТАСС/. Около 400 многоквартирных домов в Дагестане построены незаконно, часть из них заселена. Об этом сообщила в пятницу
МАХАЧКАЛА, 23 ноября. /ТАСС/. Около 400 многоквартирных домов в Дагестане построены незаконно, часть из них заселена. Об этом сообщила в пятницу
«Вопрос самостроя имеет место быть практически во всех регионах. Вместе с тем, ситуация в Республике Дагестан требует особого внимания <…> Речь идет о 384 многоквартирных домах, построенных незаконно или недостроенных (находятся в разной степени готовности).
В интересах людей
«Наша задача — действовать в интересах людей. Граждане не должны страдать
Он сообщил, что составлен паспорт, в котором будет отражена вся информация по каждому из 384 домов, начиная от адреса строения и заканчивая юридическим документами. «Это делается для того, чтобы обратиться в правительство Российской Федерации для получения средств на проведение обследования технического состояния этих зданий, то есть получить акт обследования, который является основополагающим документом», — пояснил Ставицкий.
Он сообщил, что дома будут сносить только в крайнем случае и только после тщательной проверки. «Сносить мы будем лишь в том случае, если конструктивные элементы несут нагрузки на дом и не обеспечивают безопасность граждан. Если после проверки мы посчитаем, что дом можно усилить и сохранить, то мы примем такое решение», — сказал первый замглавы Минстроя РФ.
Другое условие, по словам Ставицкого, по которому дом могут снести, — его строительство в особо охраняемой зоне. «Подчеркну, что будет индивидуальный подход к каждому дому. Здесь ведь речь идет не только о строительном блоке, надо посмотреть оценку ресурсоснабжающих организаций, сетевиков, контролирующих органов», — подчеркнул он.