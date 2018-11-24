На рынке нефти образовался «крест смерти»

Отмечается, что впервые с июня 2017 года 50-дневный скользящий средний показатель цены фьючерсов на американскую нефть WTI опустился ниже аналогичного значения за двести дней. При изображении двух цен в виде линий на графике получится пересечение, названное экспертами «крестом смерти», который свидетельствует о возможном дальнейшем падении цен.

Так, по состоянию на 18:30 (мск) январские фьючерсы на нефть марки WTI в пятницу опустились на 6,79 процента до 50,92 доллара за баррель. Всего с понедельника ресурс этой марки подешевел почти на десять процентов.