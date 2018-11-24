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01:19 (мск), источник: РИА Новости

На рынке нефти образовался «крест смерти»

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. На рынке американских нефтяных фьючерсов образовался «смертельный крест», пишет Блумберг.

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ЦБ: $ 65.6664   +0.06 € 74.9385   +0.13 ММВБ: $ 66.2375   +0.62 € 75.0425   +0.19

Отмечается, что впервые с июня 2017 года 50-дневный скользящий средний показатель цены фьючерсов на американскую нефть WTI опустился ниже аналогичного значения за двести дней. При изображении двух цен в виде линий на графике получится пересечение, названное экспертами «крестом смерти», который свидетельствует о возможном дальнейшем падении цен.

Так, по состоянию на 18:30 (мск) январские фьючерсы на нефть марки WTI в пятницу опустились на 6,79 процента до 50,92 доллара за баррель. Всего с понедельника ресурс этой марки подешевел почти на десять процентов.

Нефть Brent подешевела за неделю на около 12 процентов, и к 18:30 (мск) ее цена составила 58,94, доллара за баррель. Всего за пятницу январские фьючерсы на Brent опустились на 5,85 процента. По данным агентства, цены на нефть этой марки упали ниже ключевого уровня поддержки еще в начале торгов на Лондонской бирже, однако «крест смерти» у него не наблюдался.

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