Кудрин предупредил о риске роста цен на бензин

Источник: РИА Новости

По мнению Кудрина, подорожание топлива может стать следствием повышения акцизов.

«Нужно очень аккуратно вести себя с акцизами на бензин», — приводит слова чиновника издание «Вести».

Глава Счетной палаты также подчеркнул, что стабильные цены на топливо можно сформировать исключительно рыночными методами, исключив жесткое государственное регулирование.

«Но, конечно, нужно поддерживать и конкуренцию в сфере компаний нефтепереработки», — добавил он.

Стабилизация цен

В конце октября Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ приняли меры по стабилизации топливного рынка.

Стороны договорились об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах.

Кроме того, ежемесячное производство и реализация нефтепродуктов увеличится на три процента к соответствующему месяцу прошлого года.