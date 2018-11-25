Кудрин предупредил о риске роста цен на бензин

По мнению Кудрина, подорожание топлива может стать следствием повышения акцизов.
«Нужно очень аккуратно вести себя с акцизами на бензин», — приводит слова чиновника издание «Вести».
Глава Счетной палаты также подчеркнул, что стабильные цены на топливо можно сформировать исключительно рыночными методами, исключив жесткое государственное регулирование.
«Но, конечно, нужно поддерживать и конкуренцию в сфере компаний нефтепереработки», — добавил он.
В конце октября Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ приняли меры по стабилизации топливного рынка.
Стороны договорились об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах.
Кроме того, ежемесячное производство и реализация нефтепродуктов увеличится на три процента к соответствующему месяцу прошлого года.
В договоренностях участвуют «Роснефть», «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Русснефть», «Газпром нефть», «Лукойл» и ряд других нефтяных компаний. Подписанное соглашение будет действовать до 31 марта 2019 года.