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20:40 (мск), источник: РИА Новости

Кудрин предупредил о риске роста цен на бензин

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил о возможном росте цен на бензин в 2019 году. Об этом он заявил в интервью программе «Действующие лица» на телеканале «Россия-1».

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Источник: РИА Новости

По мнению Кудрина, подорожание топлива может стать следствием повышения акцизов.

«Нужно очень аккуратно вести себя с акцизами на бензин», — приводит слова чиновника издание «Вести».

Глава Счетной палаты также подчеркнул, что стабильные цены на топливо можно сформировать исключительно рыночными методами, исключив жесткое государственное регулирование.

«Но, конечно, нужно поддерживать и конкуренцию в сфере компаний нефтепереработки», — добавил он.

Стабилизация цен

В конце октября Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ приняли меры по стабилизации топливного рынка.

Стороны договорились об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах.

Кроме того, ежемесячное производство и реализация нефтепродуктов увеличится на три процента к соответствующему месяцу прошлого года.

В договоренностях участвуют «Роснефть», «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Русснефть», «Газпром нефть», «Лукойл» и ряд других нефтяных компаний. Подписанное соглашение будет действовать до 31 марта 2019 года.

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