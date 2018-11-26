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00:57 (мск), источник: Ведомости

Что происходит с ценами на нефть

«Нефтяные цены снижаются. Великолепно! Наслаждайтесь! Сейчас $54 [за 1 барр. WTI], было $82. Спасибо Саудовской Аравии, но давайте еще ниже!» — написал в Twitter президент США Дональд Трамп в прошлую среду, а уже 23 ноября трейдеры и фонды устроили распродажу нефти.

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Источник: AP 2018

Фьючерсы на нефть Brent упали ниже $60 за 1 барр., подешевев на 6,07% до $58,80. Американский сорт WTI опустился на 7,71% до $50,42 за 1 барр., свидетельствуют данные Bloomberg. Теперь нефть стоит как в октябре 2017 г. Причиной обвала стали заявления Саудовской Аравии об увеличении добычи нефти, рекордный уровень добычи в США — вторую неделю страна добывала 11,7 млн барр. сырья в сутки — и введение мягких санкций против Ирана.

В итоге за 1,5 месяца Brent подешевела на 31,9% с пиковых значений в начале октября этого года — $86,29 за 1 барр., а WTI — на 34%. «Рост цен на нефть носил конъюнктурный характер», — говорил министр энергетики Александр Новак. Он и Банк России прогнозировали возврат цен на нефть к $50−55 за 1 барр. В долгосрочной перспективе цена на нее опустится до $50 за 1 барр., говорил Новак. Согласно базовому прогнозу Центробанка, цены на нефть постепенно снизятся с текущих уровней до $55 за 1 барр. к 2020−2021 гг.

Вслед за нефтью упал и рубль. Доллар 23 ноября укрепился на 0,57% до 66,19 руб., а евро — на 0,2% до 75,05 руб.

«Рынок опасается, что Саудовская Аравия не решится на сокращение добычи из-за давления Трампа, который получил возможность влиять на королевство из-за дела об убийстве журналиста Джамаля Хашкоджи», — говорит директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. «С учетом роста добычи сланцевой нефти в этом и следующем году это приведет к профициту на рынке, — продолжает эксперт. — Кроме того, на цены давит неопределенность относительно темпов роста мировой экономики». Он полагает, что в следующем году цены стабилизируются на уровне, более-менее комфортном как для Саудовской Аравии, так и для США, — $60−70 за 1 барр. Определяющим будет ближайшее заседание членов ОПЕК и присоединившихся к картелю стран, договорившихся о сокращении добычи нефти, отмечает он.

России обвала на нефтяном рынке пока опасаться не стоит.
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«Ничего особого с российскими производителями нефти не случится: при текущем курсе цена на нефть 3250 руб. — вполне нормальный уровень для ведения бизнеса, развития компаний и выплаты дивидендов», — считает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Капитальные вложения резать нефтяники по этому и следующему году уже не будут, может, более внимательно будут отбирать новые проекты. Он полагает, что падение цен на нефть произошло в том числе из-за более мягких санкций против Ирана и неоднозначных сигналов от членов ОПЕК по добыче.

«У участников нефтяного рынка есть сомнения, что договоренность по сокращению добычи будет достигнута», — считает аналитик АКРА Василий Танурков. Однако, по его мнению, велика вероятность того, что ОПЕК и другие страны, в том числе и Россия, все же договорятся о неких совместных действиях с начала следующего года, когда предыдущие договоренности истекут.

Сейчас рынок скорее уже торгуется на эмоциях, цена может провалиться и ниже, полагает Танурков.

В худшем случае падение может продолжаться вплоть до встречи представителей ОПЕК и других стран 6 декабря в Вене. Рост спроса в 2019 г. поддержит цены на нефть, но скорее всего мы будем свидетелями серьезных колебаний цен на сырье, считает Полищук.

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце октября (нефть тогда стоила $76,89 за 1 барр.) объяснял, что «в краткосрочном периоде “казначейские войны” в США могут привести к серьезной разбалансировке нефтяного рынка». Рынок нефти сбалансирован на уровне 100 млн барр. в сутки, нынешние цены на нефть комфортны для бизнеса и отражают баланс спроса и предложения. Но даже этой относительной стабильности угрожают действия США, говорил Сечин. Усилит волатильность на нефтяном рынке «вызванная американской администрацией» нестабильность в Ливии и связанное с санкциями сокращение добычи в Венесуэле.

Следите за развитием темы«Обвал на нефтяном рынке»
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