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11:27 (мск), источник: Известия

Закопали новый вклад: инвесторы «Кэшбери» несут деньги в очередной проект

Вкладчики надеются вернуть средства с помощью очередной компании Артура Варданяна.

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Источник: Reuters

Вкладчики «Кэшбери» не стали дожидаться обещанных 1 декабря выплат: они переводят деньги в очередную компанию основателя финансовой пирамиды Артура Варданяна — GDC. Об этом «Известиям» рассказали сами инвесторы, которые рассчитывают вернуть вложенные средства через новый проект.

Обманутые клиенты «Кэшбери» пытаются использовать любые шансы получить обратно свои инвестиции. Как первые участники новой компании, попавшие на верхушку очередной финансовой пирамиды, они планируют заработать за счет следующих вкладчиков.

Впрочем, скорее всего, граждане повторно потеряют инвестиции, прогнозируют эксперты. По их оценкам, ущерб от деятельности GDC может превысить потери от «Кэшбери», составив не менее 10 млрд рублей.

«Остается только надеяться»

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По словам вкладчиков «Кэшбери», перевести деньги в GDC можно через личный кабинет на сайте финансовой пирамиды. Так, Юлия Иванова из Новосибирска перечислила в новую компанию Артура Варданяна 1 млн рублей, Яна из Москвы — 500 тыс., рассказали «Известиям» сами инвесторы. По словам Юлии, «вывести деньги из “Кэшбери” уже не получится, поэтому для возврата инвестиций нужно использовать другие способы». Вкладчица уверена: когда заработает GDC, инвестиции можно будет забрать.

— Я и мои подруги решили попробовать вложиться в новую компанию, потому что это последний шанс, — сказала «Известиям» Юлия Иванова. — Остается только надеяться. Лишь Артур знает, можно ли будет инвесторам получить назад свои средства.

Ее коллега Яна также считает, что ждать выплат 1 декабря не стоит и вложение в GDC — единственный способ вернуть деньги. По словам клиентки пирамиды, помощь вкладчикам «Кэшбери» уже предлагается в некоторых Telegram-каналах.

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— В частности, ко мне обратился пользователь под ником Tiger, — рассказала она. — Он попросил собрать копии выписок из личного кабинета, платы за свои услуги не требовал, сказал, что ему интересно попробовать помочь пострадавшим от деятельности финансовой пирамиды. Но через пару дней вернулся с ответом, что ничего не получилось. По его словам, вывести деньги из «Кэшбери» невозможно.

На вопрос «Известий», как именно можно попробовать вернуть вложенные в финансовую пирамиду инвестиции, Tiger не ответил. Он лишь предположил, что 1 декабря выплаты пострадавшим не начнутся и компания закроется «по техническим причинам».

«“Кэшбери” — была лишь разминкой»

Компания GDC (Global Decentralized Community) начнет работу через два месяца, говорится на ее сайте. Там также указано, что она будет вести деятельность в 10 странах, и часть пользователей «Кэшбери» будет переведена туда автоматически. Например, те, чьи вложения не превышали 20 тыс. рублей.

В Центробанке «Известиям» ранее сообщали, что знают о намерении руководства группы компаний «Кэшбери» запустить новый проект.

Регулятор «мониторит всю информацию, которая касается появления или заявлений о появлении потенциальных финансовых пирамид», указали представители Банка России.

Пока о деятельности GDC известно лишь то, что это будет «децентрализованное инвестиционное сообщество, работающее по принципу многоуровневого маркетинга и блокчейн». Какой доход компания предложит своим инвесторам, остается тайной. Но, как указано на сайте проекта, «Кэшбери» была лишь разминкой. Стоит отметить, что пирамида предлагала до 600% годовых для физлиц и до 228,5% годовых — для предпринимателей. 11 ноября сервис приостановил работу.

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Стоя на верхушке

Бывших клиентов «Кэшбери», которые сейчас вкладываются в GDC, можно понять — они поставлены перед выбором: забыть о деньгах или попытаться получить хоть что-то, полагает гендиректор агентства «Бизнесдром» Павел Самиев. Возможно, они надеются, что очередная пирамида станет популярной и они, как первые ее участники, стоящие на верхушке, смогут получить деньги за счет новых инвесторов, заметил он. Пострадавшие переводят деньги в компанию Артура Варданяна как по причине недостатка финансовой грамотности, так и из отчаяния и в надежде на чудо, добавил инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

По мнению эксперта, когда речь идет об открытом мошенничестве, необходимо обращаться в правоохранительные органы, задача которых — установить всех виновных и привлечь их к ответственности.

По статье 172.2 УК за организацию финансовой пирамиды, сопряженную с привлечением денежных средств или иного имущества, предусмотрено наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

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Вывести средства из пирамиды не получится даже при наличии решения суда, считает Павел Самиев. В отличие от любых лицензируемых игроков финансового рынка подобные компании не обладают реальными активами, которые можно было бы реализовать, чтобы рассчитаться с кредиторами, подчеркнул он.

Ранее ЦБ оценил ущерб от деятельности «Кэшбери» в 3 млрд рублей. GDC, скорее всего, будет действовать по сценарию своего предшественника, считает управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова. Однако ущерб может быть значительно больше, предполагает зампред Локо-банка Андрей Люшин. По его словам, речь может идти о суммах порядка 10 млрд рублей.

По данным регулятора, «Кэшбери» привлекала деньги граждан, не имея соответствующей лицензии.

За девять месяцев этого года Банк России выявил 134 финансовые пирамиды, большинство из которых имели свои сайты.

За 2015−2018 годы регулятор зафиксировал деятельность более 650 организаций и интернет-проектов, имеющих признаки финансовой пирамиды. В 2015 году было выявлено 200 таких компаний, в 2016-м — 180, в 2017 году — 137. В ЦБ не ответили, каков ущерб от деятельности финансовых пирамид за указанные периоды. По оценкам Андрея Люшина, счет идет на «десятки миллиардов рублей».

В настоящее время МВД ведет проверку деятельности группы компаний «Кэшбери». Уголовное дело пока не возбуждено, а глава «Кэшбери» Артур Варданян продолжает выпускать видеообращения к вкладчикам. Так, в видео от 21 ноября он сообщил, что если сайты «Кэшбери» заблокируют, пользователи не смогут вернуть свои средства.

Следите за развитием темы«Разоблачение «Кэшбери»»
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