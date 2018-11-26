Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Подкрепление ВСУ отказалось войти в территориальные воды России
Новые секреты Марианской впадины потрясли ученых (фото)
Сергей Безруков раскрыл имя новорожденного сына
Елена Яковлева встретилась с Дмитрием Нагиевым
В России рухнули цены на частные дома
Свадьба взаймыЗачем россияне женятся в кредит и к чему это приводит
Кудрявцева, Барановская, Заворотнюк с детьми снялись в клипе ко Дню матери
Сергей Безруков раскрыл имя новорожденного сына
Скорость ходьбы указывает на продолжительность жизни
Три болезни, которые выдают за «вегетососудистую дистонию»
Видео: Воздушный ответ РФ на вторжение украинских кораблей
Корабли РФ протаранили вторгшиеся в РФ судна ВСУ
«Я обращаюсь к руководству РФ»: Порошенко выступил с заявлением
Канада отреагировала на конфликт России и Украины
Глава Крыма раскрыл, кто стоит за украинской провокацией в море
Фото: ответ ФСБ на вторжение украинских кораблей
Появилось видео тарана украинского буксира российским кораблем
"РФ не имеет права": Порошенко о "четком сигнале"
Фоторепортажи
11Вся жизнь — тюрьма: почему корейцы мечтают попасть в заключение
14Memento горе: как живет мальчик, который ничего не помнит
10:58 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Билет в тоннель оказался дорог

Новая «стройка века» на БАМе может обойтись в 261 млрд руб.

Наверх
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Постройка нового Северомуйского тоннеля на БАМе целесообразна для пропуска в восточном направлении растущих объемов грузов, но проект обойдется в 261 млрд руб. К такому выводу пришел отраслевой институт ИЭРТ, выполнявший анализ проекта по заказу ОАО РЖД. По мнению экспертов, стоимость строительства и его сроки слишком велики, чтобы привлечь частных инвесторов, в том числе проявлявшего интерес к проекту «Сибантрацита» Дмитрия Босова.

«Ъ» ознакомился с ТЭО нового Северомуйского тоннеля, представленным 15 ноября Институтом экономики и развития транспорта (ИЭРТ). ИЭРТ работал по августовскому техзаданию ОАО РЖД и анализировал два варианта пропуска перспективного грузопотока на восток: по БАМу (Тайшет—Таксимо—Тында—Комсомольск) и по Транссибу (Тайшет—Бамовская—Волочаевская) с учетом увеличения пропускной способности БАМа за счет строительства нового Северомуйского тоннеля и без него. В ОАО РЖД отказались от комментариев.

Тоннель, строившийся 23 года, — одно из основных узких мест на БАМе. Его пропускная способность — 16 пар поездов в сутки, или 16 млн тонн. Учитывая перспективы роста грузопотока на восток в августе был поднят вопрос строительства нового Северомуйского тоннеля, которое может занять не менее 10 лет. ТЭО сформировано из расчета пропуска дополнительных 34 пар поездов в сутки. ИЭРТ подсчитал, что инвестиции в пропуск этого груза по участку БАМа Тайшет—Комсомольск составят 950,2 млрд руб., по Транссибу — 1103,1 млрд руб. Наиболее целесообразным сочтен вариант пропуска по БАМу со строительством нового Северомуйского тоннеля. Однако ученые оговариваются, что приведенные показатели реализуемы только при очень плотном движении — с интервалом попутного следования поездов не более 10 мин.

Если мы построим второй тоннель, то это даст возможность провозить не 16 млн, а 100 млн тонн грузов.
Олег Белозеров
глава ОАО РЖД, 27 августа

Согласно оценке ИЭРТ, стоимость строительства самого тоннеля по укрупненным показателям составляет 190 млрд руб. без НДС. С учетом дефляторов и индексов цен производителей до 2024 года прогнозная стоимость оценивается в 260,79 млрд руб. Эта стоимость гораздо выше 100 млрд руб.— той цифры, которую называли источники «Ъ» летом. В то же время это единственный крупный проект на БАМе, где может появиться частный инвестор. В конце августа «Сибирский антрацит» Дмитрия Босова уведомил ОАО РЖД о том, что готов участвовать в проекте. Монополия затем предложила изменить нормативную базу так, чтобы можно было за плату резервировать для грузоотправителя пропускную способность узких мест. В отрасли оценили идею неоднозначно, но в ФАС подтвердили «Ъ», что прорабатывают ее. Представитель Дмитрия Босова отказался от комментариев. Источник «Ъ», знакомый с ситуацией, говорит, что «Сибантрацит» по-прежнему заинтересован в проекте.

Источник «Ъ» в отрасли замечает, что узкие места на БАМе есть и до, и после тоннеля, поэтому инвестиция в расширение на условиях приоритетного пропуска выглядит странно, ведь нужно вкладывать в расшивку других проблем.

Собеседник «Ъ» резко против этой идеи и замечает, что в протоколе совещания у Дмитрия Медведева в Бекасово 29 октября прописана «необходимость безусловного соблюдения в ходе осуществления своей деятельности принципов публичности заключаемых договоров перевозок». Он полагает, что это строительство следует финансировать за счет кредитов, изучив и альтернативные варианты расширения движения.

Стоимость, сроки и сложность строительства нового тоннеля почти исключают возможность привлечения частного капитала, полагает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. «Экономическая эффективность проекта выглядит неоднозначно, — отмечает он.— Есть значительный потенциал повышения пропускной способности действующего тоннеля за счет реконструкции транспортно-дренажной штольни, верхнего строения пути, а также систем вентиляции, что позволит повысить максимально допустимые скорости, отказаться от климатических ворот и организовать движение с одновременным нахождением нескольких поездов в тоннеле». Михаил Бурмистров отмечает, что после реализации проекта БАМ-2 целый ряд участков западного БАМа останутся однопутными (например, БП 813 км—Таковка, Умбелла—Калакачан—Суринья, Нижнеангарск—Холодный—БП 1116 км) или частично однопутными и целесообразно расширить их, прежде чем принимать решение по тоннелю.

Наталья Скорлыгина, Анатолий Джумайло

 Госдуме предложили пополнять казну за счет граждан
«Аэрофлот» лишил клиента «платинового» статуса из-за твита
Конфликт между Россией и Украиной в Черном море. Главное
Что означает введение военного положения на Украине
СМИ: умер Бернардо Бертолуччи
В соцсетях стали копировать сцену из «Короля Льва» (фото)
Медведева озвучила причины ухода от Тутберидзе
Россияне вывели с валютных счетов миллиарды долларов
Американец фотографировался в течение восьми лет ради видео
Спорт
Плющенко поддержал Медведеву и вызвал гнев в сети 24 ноября Медведева впервые в карьере не попала в финал Гран-при. Фигуристка заняла четвертое место на этапе во Франции
Hi-Tech
12 самых крутых товаров на AliExpress по Черной пятнице Наушники, смартфон, клавиатура и другое.
Авто
ГАЗ-12 ЗИМ «Гиперлайнер» — крутой проект нового российского авто Российский дизайнер Сергей Баринов, известный своими проектами по возрождению советской автоклассики, завершил работу над новым ярким проектом
Кино
Назван победитель «Детского Евровидения 2018» Россию на конкурсе исполнителей, который проходил в Минске, представила Анна Филипчук
Недвижимость
У россиян-банкротов разрешили изымать единственное жилье
В 2019 году цены на недвижимость резко пойдут в рост
Какие налоги надо заплатить при продаже квартиры?
До 5% российских сотрудников IKEA грозит сокращение
Дети
Леонид Якубович вышел в свет с повзрослевшей дочерью 20-летняя Варвара является поклонницей Гарри Поттера (фото)
Леди
54 подарка на Новый год 2019 до 1000 рублей Ты не успеешь оглянуться, как наступит главный праздник года, так что запасаться подарками нужно пораньше
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь