Билет в тоннель оказался дорог

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Постройка нового Северомуйского тоннеля на БАМе целесообразна для пропуска в восточном направлении растущих объемов грузов, но проект обойдется в 261 млрд руб. К такому выводу пришел отраслевой институт ИЭРТ, выполнявший анализ проекта по заказу ОАО РЖД. По мнению экспертов, стоимость строительства и его сроки слишком велики, чтобы привлечь частных инвесторов, в том числе проявлявшего интерес к проекту «Сибантрацита» Дмитрия Босова.

«Ъ» ознакомился с ТЭО нового Северомуйского тоннеля, представленным 15 ноября Институтом экономики и развития транспорта (ИЭРТ). ИЭРТ работал по августовскому техзаданию ОАО РЖД и анализировал два варианта пропуска перспективного грузопотока на восток: по БАМу (Тайшет—Таксимо—Тында—Комсомольск) и по Транссибу (Тайшет—Бамовская—Волочаевская) с учетом увеличения пропускной способности БАМа за счет строительства нового Северомуйского тоннеля и без него. В ОАО РЖД отказались от комментариев.



Тоннель, строившийся 23 года, — одно из основных узких мест на БАМе. Его пропускная способность — 16 пар поездов в сутки, или 16 млн тонн. Учитывая перспективы роста грузопотока на восток в августе был поднят вопрос строительства нового Северомуйского тоннеля, которое может занять не менее 10 лет. ТЭО сформировано из расчета пропуска дополнительных 34 пар поездов в сутки. ИЭРТ подсчитал, что инвестиции в пропуск этого груза по участку БАМа Тайшет—Комсомольск составят 950,2 млрд руб., по Транссибу — 1103,1 млрд руб. Наиболее целесообразным сочтен вариант пропуска по БАМу со строительством нового Северомуйского тоннеля. Однако ученые оговариваются, что приведенные показатели реализуемы только при очень плотном движении — с интервалом попутного следования поездов не более 10 мин.

Если мы построим второй тоннель, то это даст возможность провозить не 16 млн, а 100 млн тонн грузов. Олег Белозеров глава ОАО РЖД, 27 августа

Согласно оценке ИЭРТ, стоимость строительства самого тоннеля по укрупненным показателям составляет 190 млрд руб. без НДС. С учетом дефляторов и индексов цен производителей до 2024 года прогнозная стоимость оценивается в 260,79 млрд руб. Эта стоимость гораздо выше 100 млрд руб.— той цифры, которую называли источники «Ъ» летом. В то же время это единственный крупный проект на БАМе, где может появиться частный инвестор. В конце августа «Сибирский антрацит» Дмитрия Босова уведомил ОАО РЖД о том, что готов участвовать в проекте. Монополия затем предложила изменить нормативную базу так, чтобы можно было за плату резервировать для грузоотправителя пропускную способность узких мест. В отрасли оценили идею неоднозначно, но в ФАС подтвердили «Ъ», что прорабатывают ее. Представитель Дмитрия Босова отказался от комментариев. Источник «Ъ», знакомый с ситуацией, говорит, что «Сибантрацит» по-прежнему заинтересован в проекте.

Источник «Ъ» в отрасли замечает, что узкие места на БАМе есть и до, и после тоннеля, поэтому инвестиция в расширение на условиях приоритетного пропуска выглядит странно, ведь нужно вкладывать в расшивку других проблем.