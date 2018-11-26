Деньги от санкций граждане прятали дома
Средства ушли из госбанков, чтобы вернуться в банковскую систему, когда угроза спала.
Средства ушли из госбанков, чтобы вернуться в банковскую систему, когда угроза спала.
Расчеты аналитиков Центра развития Высшей школы экономики (ВШЭ) подтвердили — в период ожидания возможных санкций США довольно массовым среди российских вкладчиков стал перенос депозитов из крупнейших госбанков в частные. По данным бюллетеня «Комментарии о государстве и бизнесе», только за сентябрь из Сбербанка и ВТБ вкладчики унесли более 150 млрд руб., при этом приток вкладов в частные Райффайзенбанк и
Очередной выпуск «Комментариев о государстве и бизнесе» (.pdf) Центра развития ВШЭ подтвердил ранее сделанные «Ъ» предположения о том, что в августе—сентябре
так, по расчетам аналитиков ВШЭ, снижение объема депозитов в Сбербанке (с учетом валютной переоценки) составило 121,8 млрд руб. (минус 1%), в ВТБ — 33,9 млрд руб. (минус 1%, хотя банк уже находится под санкциями США с 2014 года), в перешедшем под контроль ЦБ после санации Бинбанке — 19 млрд руб. (минус 4,2%), в Газпромбанке — 15 млрд руб. (минус 1,8%).
Прирост вкладов в тот же период наблюдался в частных Райффайзенбанке (14,2 млрд руб., плюс 3,4%) и
Общий объем депозитов физлиц в сентябре сократился на 0,7%. Значение прироста средств населения в банках «год к году» снизилось с 6,6% до 5,8%. Что касается валютной структуры вкладов, то их рублевая часть сократилась на 0,7%, а валютная — на 0,5%. Отметим, Росстат ранее оценивал общий отток средств физлиц из сбережений (в методологии Росстата это изменение вкладов, приобретение ценных бумаг, изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей и задолженности по кредитам, приобретение недвижимости) в 0,9% располагаемых доходов в сентябре против оттока 1,1% в августе (на фоне притока в 5,5% годом ранее).
Как отмечается в «Комментариях…», картину выхода из ценных бумаг хорошо иллюстрирует «движение средств
«Наиболее вероятным объяснением такой аномальной динамики, на наш взгляд, является продажа клиентами Ситибанка крупных пакетов российских ценных бумаг — как рублевых, так и валютных — в ожидании ужесточения санкционного режима со стороны властей США. Поэтому мы в своих расчетах динамики средств населения в целом по банковской системе используем данные, очищенные от этих выбросов», — констатируют в ВШЭ.
Отметим, что выведенные из госбанков средства население не тратило: доля расходов на потребление товаров и услуг внутри страны в сентябре составила 81,9% против 82,6% в августе, что не отразилось на увеличении розничного товарооборота, траты на покупки по картам в иностранных
Пережив же новостной и валютный шок августа—сентября, в октябре граждане возвращали вклады в банки, а также тратились на выплату просроченной задолженности и сокращали получение новых банковских займов.
Олег Сапожков, Алексей Шаповалов