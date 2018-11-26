Деньги от санкций граждане прятали дома

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Расчеты аналитиков Центра развития Высшей школы экономики (ВШЭ) подтвердили — в период ожидания возможных санкций США довольно массовым среди российских вкладчиков стал перенос депозитов из крупнейших госбанков в частные. По данным бюллетеня «Комментарии о государстве и бизнесе», только за сентябрь из Сбербанка и ВТБ вкладчики унесли более 150 млрд руб., при этом приток вкладов в частные Райффайзенбанк и Альфа-банк составил 27,2 млрд руб. Остальное потрачено не было — в октябре, с отдалением угрозы новых санкций в будущее, снятые депозиты начали возвращаться в банковскую систему.

Очередной выпуск «Комментариев о государстве и бизнесе» (.pdf) Центра развития ВШЭ подтвердил ранее сделанные «Ъ» предположения о том, что в августе—сентябре из-за роста риска введения санкций США и очередного витка девальвации рубля граждане активно забирали свои вклады из госбанков.

В результате бегства клиентов от санкционных рисков основными «проигравшими» стали крупнейшие банки, контролируемые государством:

так, по расчетам аналитиков ВШЭ, снижение объема депозитов в Сбербанке (с учетом валютной переоценки) составило 121,8 млрд руб. (минус 1%), в ВТБ — 33,9 млрд руб. (минус 1%, хотя банк уже находится под санкциями США с 2014 года), в перешедшем под контроль ЦБ после санации Бинбанке — 19 млрд руб. (минус 4,2%), в Газпромбанке — 15 млрд руб. (минус 1,8%).

Прирост вкладов в тот же период наблюдался в частных Райффайзенбанке (14,2 млрд руб., плюс 3,4%) и Альфа-банке (13 млрд руб., плюс 1,4%) — впрочем, некоторый приток депозитов был обнаружен и в принадлежащем ВТБ и «Почте России» Почта-банке (8,7 млрд руб., плюс 3,5%) и государственном Россельхозбанке, также находящемся под санкциями с 2014 года (9,4 млрд руб., плюс 1%).

Общий объем депозитов физлиц в сентябре сократился на 0,7%. Значение прироста средств населения в банках «год к году» снизилось с 6,6% до 5,8%. Что касается валютной структуры вкладов, то их рублевая часть сократилась на 0,7%, а валютная — на 0,5%. Отметим, Росстат ранее оценивал общий отток средств физлиц из сбережений (в методологии Росстата это изменение вкладов, приобретение ценных бумаг, изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей и задолженности по кредитам, приобретение недвижимости) в 0,9% располагаемых доходов в сентябре против оттока 1,1% в августе (на фоне притока в 5,5% годом ранее).

При этом если в августе из средств банковских вкладов и ценных бумаг население вывело 1,8%, то в сентябре — 3% доходов.

Как отмечается в «Комментариях…», картину выхода из ценных бумаг хорошо иллюстрирует «движение средств физлиц-резидентов в последние несколько месяцев по счетам в Ситибанке» — так, в июле объем поступлений на текущие рублевые счета оказался в 2,3 раза большим, чем обычно, а объем рублевых депозитов на конец периода вырос в 3,7 раза. Но в два последующих месяца можно было наблюдать уход этих средств из банка. В августе аналогичная ситуация сложилась со средствами в иностранной валюте, когда поступления на текущие счета физлиц-резидентов выросли в 4,6 раза по сравнению с обычными значениями. При этом уход этих средств из банка начался в том же месяце.

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«Наиболее вероятным объяснением такой аномальной динамики, на наш взгляд, является продажа клиентами Ситибанка крупных пакетов российских ценных бумаг — как рублевых, так и валютных — в ожидании ужесточения санкционного режима со стороны властей США. Поэтому мы в своих расчетах динамики средств населения в целом по банковской системе используем данные, очищенные от этих выбросов», — констатируют в ВШЭ.

Отметим, что выведенные из госбанков средства население не тратило: доля расходов на потребление товаров и услуг внутри страны в сентябре составила 81,9% против 82,6% в августе, что не отразилось на увеличении розничного товарооборота, траты на покупки по картам в иностранных интернет-магазинах выросли незначительно — до 3,8% доходов в сентябре с 3,7% в августе. Впрочем, на покупку валюты в сентябре было потрачено 4,5% доходов и 4,6% в августе при росте номинального курса с 66,1 руб./$ до 67,7 руб./$.

Пережив же новостной и валютный шок августа—сентября, в октябре граждане возвращали вклады в банки, а также тратились на выплату просроченной задолженности и сокращали получение новых банковских займов.