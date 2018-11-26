Рубль снижается на фоне российско-украинского конфликта
Курс доллара на торгах на Московской бирже по состоянию на 10:35 вырос на 32 коп., до 66,5 руб./$. Курс евро поднялся до 75,5 руб./€, на 53 коп.
Курс доллара на торгах на Московской бирже по состоянию на 10:35 вырос на 32 коп., до 66,5 руб./$. Курс евро поднялся до 75,5 руб./€, на 53 коп.
Накануне, 25 ноября, в Керченском проливе произошло столкновение российских и украинских военных кораблей. ФСБ задержала три украинских судна и 23 моряка. Совет национальной безопасности Украины решил ввести военное положение в стране. Украинская армия приведена в полную боевую готовность.
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