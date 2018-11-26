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12:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Рубль снижается на фоне российско-украинского конфликта

Курс доллара на торгах на Московской бирже по состоянию на 10:35 вырос на 32 коп., до 66,5 руб./$. Курс евро поднялся до 75,5 руб./€, на 53 коп.

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Источник: РИА "Новости"

Накануне, 25 ноября, в Керченском проливе произошло столкновение российских и украинских военных кораблей. ФСБ задержала три украинских судна и 23 моряка. Совет национальной безопасности Украины решил ввести военное положение в стране. Украинская армия приведена в полную боевую готовность.

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