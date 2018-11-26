Стремительному падению нефти ищут объяснение

Источник: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

-12% за последние семь дней. Продолжит ли нефть рекордный обвал на новой неделе? В пятницу сырье впервые с октября 2017 года стоило меньше $60 за баррель. А с начала октября падение составило почти 30%. Звучат опасения, что повторяется сценарий четырехлетней давности, когда цена на нефть упала ниже $30. Ждет ли в этом случае и отечественную экономику повторение кризиса? Разбирался Александр Рассохин.

«Замечательно, что цены на нефть рухнули (спасибо вам, президент Т)», — запись в Twitter Дональда Трампа сошла бы за очередной пример самовосхваления, если бы нефть действительно не падала стремительными темпами, причем на фоне рекордной добычи в США и в Саудовской Аравии. А что если таким образом саудовцы отблагодарили Трампа за публичную поддержку властей Королевства в ситуации с убийством журналиста Джамаля Хашкаджи (Хашокджи), предполагает аналитик «Фридом Финанс» Ален Сабитов: «Есть мнение на рынке, что у Соединенных Штатов появляется больше рычагов влияния на Саудовскую Аравию. Планы Саудовской Аравии по сокращению добычи находятся под угрозой. Соответственно, рынок панически распродает фьючерсы на нефть. Понятно, что в таких условиях Саудовской Аравии сейчас абсолютно не с руки ссориться с Трампом».

У падения нефти есть и другие объяснения: послабления иранских санкций, действия биржевых трейдеров. Но рекордные объемы Саудовской Аравии в любом случае выходят за рамки договора о сокращении добычи нефти. Соглашение в 2016 году подписали крупнейшие производители, включая Россию, и, похоже, оно постепенно изживает себя, считает старший аналитик группы компаний Forex Club Валерий Полховский. Впрочем, об этом можно будет говорить только после встречи ОПЕК на следующей неделе. «О том, что страны будут постепенно наращивать добычу и выходить из этого соглашения, говорили достаточно давно. Очень интересным моментом будет саммит ОПЕК 6 декабря. О чем там договорятся, пойдут ли они на очередное сокращение добычи, как ОПЕК будет реагировать на вот это последнее падение цен на нефть, какие решения прозвучат, это будет очень показательно», — считает Полховский.

Новость Что происходит с ценами на нефть

Но что если участники рынка на фоне резкого падения котировок поддадутся панике, как было в 2014 году, и начнут бороться не за стоимость барреля, а за долю на рынке? Ждет ли тогда откат нефти до $40? Уровень запасов энергоресурса в развитых странах сейчас ниже, чем тогда, а, значит, проводить аналогию пока что преждевременно, считает директор московского нефтегазового центра компании Ernst&Young Денис Борисов. Но в любом случае следующий год будет трудным для нефтепроизводителей. «Очевидно, что американская нефтедобыча продолжит расти для того, чтобы закрыть гэп, который образуется в виде навеса предложения на следующий год. Конечно, он может быть нивелирован либо дальнейшим падением добычи в Иране и Венесуэле, либо ОПЕК+ придется предпринимать действия по ограничению добычи. В противном случае следующий год может выглядеть достаточно напряженно», — заключил Борисов.

Для России и $60 за баррель и даже $50, казалось бы, некритичны, потому что бюджет сверстан при $40. Однако дальнейшее падение будет означать отток инвестиций и остановку любого экономического роста, считает директор института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. По мнению эксперта, падение ниже $50 приведет к полномасштабному кризису:

ВВП снижается — это кризис. Мы это тоже уже проходили не раз. Это замораживание зарплат, рост цен, потому что цены на нефть вниз — это падение рубля. От импорта мы, несмотря на все старания, зависим. В общем, все самые негативные стороны кризиса вылезают.

Впрочем, аналитики говорят, что впадать в панику рано. Цена на сырье — показатель слишком непредсказуемый. Только за последний год можно было слышать и пророчества о возвращении нефти к $100, и сообщения о закате эпохи дорогого сырья. Главное, что отмечают аналитики: падение цены на нефть не приведет к удешевлению бензина и дизеля на российских заправках.