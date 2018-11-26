Исследование: Brexit будет стоить Великобритании £100 млрд в год

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Как сообщила в понедельник газета The Independent со ссылкой на Национальный институт экономических и социальных исследований (NIESR), это равняется ежегодной потере в размере £1090 на каждого жителя страны.

«Наши основные выводы показывают, что если предложенное соглашение по Brexit будет осуществлено таким образом, что Великобритания покинет таможенный союз и единый рынок ЕС в 2021 году, то к 2030 году ВВП снизится на 4% по сравнению с тем, если бы Великобритания осталась в Евросоюзе», — приводит издание выдержку из исследования.

Эксперты поясняют, что причиной тому в основном будут препятствия в сфере услуг, которые сделают этот сектор экономики менее привлекательным и в конечном счете приведут к сокращению инвестиций из ЕС и снижению эффективности британских рабочих.

При этом исследователи подсчитали вариант с выходом страны из ЕС без соглашения. Он оказался еще дороже для Великобритании — падение ВВП на 5,5% или £140 млрд в год.