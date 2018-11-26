Американская валюта взяла курс на Керченский пролив

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Обострение отношение между Россией и Украиной, вызванное попыткой прорыва украинских боевых кораблей в Азовское море, вызвало резкое ослабление российской валюты. На торгах в понедельник курс доллара превысил уровень 67 руб./$, а курс евро закрепился выше уровня 76 руб./€. Впрочем, этот рост напряженности, по оценке участников рынка вряд ли продлится долго. Однако если Запад вернется к рассмотрению новых санкций по делу Скрипалей, то курс американской валюты на российском рынке может превысить 68 руб.

В начале дня реакция на обострение отношений между Россией и Украиной на валютном рынке была довольно сдержанной. В первой половине в понедельник курс доллара на Московской бирже поднимался до отметки 66,62 руб./$, что на 40 коп. превышало уровень закрытия минувшей пятницы. Курс евро в это время достигал отметки 75,66 руб./€. Однако после полудня игра против российской валюты усилилась. Около 16:00 курс доллара достигал отметки 67,08 руб./$ — максимального значения с 14 ноября. Курс евро также обновил двухнедельный максимум, достигнув отметки 76,21 руб./€.

Вместе с тем участники рынка считают, что последние события вблизи Керченского пролива послужили лишь поводом для нового витка игры против российских активов.

Как отмечает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович, «главным фактором слабости для рубля мы видим снижение нефтяных котировок, которые не могут закрепиться выше $60 за баррель, дополнительное давление на российскую валюту связано с завершением налогового периода». По данным агентства Reuters, в настоящее время котировки нефти Brent на спот-рынке составляют $59,2 за баррель. Российская Urals оценивается чуть дороже — $59,25 за баррель. По сравнению с пятницей цены выросли более чем на 2%.

Однако геополитическая напряженность увеличивает риск-премии во всех наиболее ликвидных рисковых активах РФ. Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский, как правило, в подобных ситуациях под наибольшим давлением находятся наиболее ликвидные активы, существенная доля которых находится во владении нерезидентов (наиболее ликвидные акции, в частности, Сбербанка, а также ОФЗ с дальним сроком погашения).

По его словам, выход из этих активов оказывает давление на рубль.

В начале дня индекс Московской биржи опускался ниже уровня 2300 пунктов (на 2,5% ниже закрытия пятницы). К 16:30 индекс вернулся к отметки 2320 пунктов, что всего на 1% ниже закрытия предыдущего дня. При этом в лидерах снижения остаются обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (котировки потеряли около 3%). Нефтяные «голубые фишки» подешевели в пределах 1−1,7%, а акции «Роснефти» даже прибавили в цене более 1%.

В ближайшее время участники рынка будут ориентироваться на рост санкционного давления. По мнению господина Покатовича, «инцидент с украинскими кораблями вызовет возвращение западного истеблишмента к жесткой санкционной риторике в отношении РФ». Впрочем, как считает Михаил Поддубский, говорить о долгосрочном характере текущего движения преждевременно. «При отсутствии нового негатива текущее снижение рубля может оказаться кратковременным», — считает эксперт.

По оценке господина Покатовича, негативное воздействие со стороны украинского геополитического риска нейтрализуется в ближайшие одной-двух недель.

При этом сохранении котировок нефти вблизи $60 за баррель, рубль может вернуться в равновесное состояние в диапазоне 65,2−66,7.

Вместе с тем участники рынка отмечают, что более опасным сценарием видится параллельное возвращение в поле зрения участников рынка санкций по инциденту в Солсбери. Как указывает Антон Покатович, на этой неделе к концу подходят 90 дней, разделяющие первый и второй этап введения санкций по законопроекту США. В этом случае при сохранении нефтяных цен в диапазоне $58−60 за баррель курс доллара на российском рынке может подняться к отметкам 67,7−68,6 руб./$.