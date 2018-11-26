Американская валюта взяла курс на Керченский пролив
Доллар подорожал до 67 рублей.
Доллар подорожал до 67 рублей.
Обострение отношение между Россией и Украиной, вызванное попыткой прорыва украинских боевых кораблей в Азовское море, вызвало резкое ослабление российской валюты. На торгах в понедельник курс доллара превысил уровень 67 руб./$, а курс евро закрепился выше уровня 76 руб./€. Впрочем, этот рост напряженности, по оценке участников рынка вряд ли продлится долго. Однако если Запад вернется к рассмотрению новых санкций по делу Скрипалей, то курс американской валюты на российском рынке может превысить 68 руб.
В начале дня реакция на обострение отношений между Россией и Украиной на валютном рынке была довольно сдержанной. В первой половине в понедельник курс доллара на Московской бирже поднимался до отметки 66,62 руб./$, что на 40 коп. превышало уровень закрытия минувшей пятницы. Курс евро в это время достигал отметки 75,66 руб./€. Однако после полудня игра против российской валюты усилилась. Около 16:00 курс доллара достигал отметки 67,08 руб./$ — максимального значения с 14 ноября. Курс евро также обновил двухнедельный максимум, достигнув отметки 76,21 руб./€.
Как отмечает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович, «главным фактором слабости для рубля мы видим снижение нефтяных котировок, которые не могут закрепиться выше $60 за баррель, дополнительное давление на российскую валюту связано с завершением налогового периода». По данным агентства Reuters, в настоящее время котировки нефти Brent на
Однако геополитическая напряженность увеличивает
В начале дня индекс Московской биржи опускался ниже уровня 2300 пунктов (на 2,5% ниже закрытия пятницы). К 16:30 индекс вернулся к отметки 2320 пунктов, что всего на 1% ниже закрытия предыдущего дня. При этом в лидерах снижения остаются обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (котировки потеряли около 3%). Нефтяные «голубые фишки» подешевели в пределах 1−1,7%, а акции «Роснефти» даже прибавили в цене более 1%.
В ближайшее время участники рынка будут ориентироваться на рост санкционного давления. По мнению господина Покатовича, «инцидент с украинскими кораблями вызовет возвращение западного истеблишмента к жесткой санкционной риторике в отношении РФ». Впрочем, как считает Михаил Поддубский, говорить о долгосрочном характере текущего движения преждевременно. «При отсутствии нового негатива текущее снижение рубля может оказаться кратковременным», — считает эксперт.
При этом сохранении котировок нефти вблизи $60 за баррель, рубль может вернуться в равновесное состояние в диапазоне 65,2−66,7.
Вместе с тем участники рынка отмечают, что более опасным сценарием видится параллельное возвращение в поле зрения участников рынка санкций по инциденту в Солсбери. Как указывает Антон Покатович, на этой неделе к концу подходят 90 дней, разделяющие первый и второй этап введения санкций по законопроекту США. В этом случае при сохранении нефтяных цен в диапазоне $58−60 за баррель курс доллара на российском рынке может подняться к отметкам 67,7−68,6 руб./$.
Дмитрий Михайлович
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