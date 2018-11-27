Выйдет блоком: банки требуют обоснования переводов на тысячу рублей
Так кредитные организации пытаются бороться с мошенничеством.
Так кредитные организации пытаются бороться с мошенничеством.
Банки стали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы — в пределах 1 тыс. рублей. Если граждане отказываются предоставить кредитной организации документы, объясняющие эти трансакции, их карту или счет могут заблокировать. С такой проблемой столкнулись клиенты Бинбанка,
Клиентам российских кредитных организаций в этом месяце стали звонить сотрудники служб финансового мониторинга банков и требовать от них предоставить различные документы по операциям на суммы в пределах 1 тыс. рублей. Как правило, это p2p-переводы, то есть перечисления между гражданами.
Москвичке Анастасии позвонили из Бинбанка и сообщили, что ее кредитную карту аннулируют, если она не объяснит экономический смысл операций с «пластика» на сумму 1 тыс. рублей.
— Специалист
В итоге кредитная карта пострадавшей не была заблокирована, поскольку в банке работает ее знакомый, который помог урегулировать ситуацию.
С похожей проблемой столкнулся и москвич Николай. Он делал перевод на 1 тыс. рублей с карты Сбербанка на «пластик»
А москвича Виталия
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Но в этом случае кредитная организация не должна выяснять происхождение средств или назначение платежа, указали представители регулятора. Всё, что ей необходимо, — это получить от клиента подтверждение отправления денег или отказ от операции, пояснили они.
— К нам не поступали жалобы на массовую блокировку кредитными организациями перечислений между гражданами, — отметили в
Политика банков направлена на пресечение различных нелегальных схем, рассказал финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека. По его словам, усиление внимания к p2p-переводам на суммы в пределах 1 тыс.рублей может объясняться тем, что такие операции в последнее время стали чаще использоваться при ведении торговой деятельности и оказании услуг, превратившись для многих мелких предпринимателей в аналог эквайринга, который создает удобную почву для ухода от налогов.
Максимум, что может потребовать банк от клиента, — это устное подтверждение по звонку, что трансакцию совершал действительно он, отметил советник предправления ассоциации «Финансовые инновации» Мурад Салихов. Никаких документов по p2p-переводам банк не вправе запрашивать, добавил он. Требуя от граждан бумаг по p2p-переводам, банки нарушают установленные законодательные нормы, подчеркнул эксперт. Он считает, что клиентам можно обращаться с жалобами не только в ЦБ, но и в суд.
Банки борются с незаконными трансакциями в рамках противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. По действующему законодательству, кредитные организации информируют Росфинмониторинг обо всех операциях на сумму свыше 600 тыс. рублей. Правила противодействия нелегальным трансакциям кредитные организации разрабатывают самостоятельно и в соответствии с ними могут потребовать от клиента документов, которые подтверждают платежи на 600 тыс. рублей, указал зампред
Замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный не ответил на вопрос «Известий» о блокировке банками p2p-переводов на сумму 1 тыс. рублей. Как сообщил «Известиям» источник, близкий к Росфинмониторингу, финразведке не известно, что правила противодействия нелегальным операциям банков предполагают возможность требовать от граждан пояснения по переводам на сумму в пределах столь маленькой суммы. Собеседник уточнил, что Росфинмониторинг не в курсе практики, когда кредитные организации обещают заблокировать счет или карту, если клиент не предоставит обоснование экономического смысла по мелким p2p-переводам.
Объем перечислений между гражданами за
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