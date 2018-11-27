Выйдет блоком: банки требуют обоснования переводов на тысячу рублей

Источник: Известия

Банки стали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы — в пределах 1 тыс. рублей. Если граждане отказываются предоставить кредитной организации документы, объясняющие эти трансакции, их карту или счет могут заблокировать. С такой проблемой столкнулись клиенты Бинбанка, Тинькофф-банка и Сбербанка, рассказали «Известиям» пострадавшие. По словам экспертов, таким образом финансовые организации пытаются противостоять нелегальным схемам и мошенничеству — например, уходу предпринимателей от уплаты налогов. Впрочем, в Центробанке «Известиям» пояснили, что такая практика незаконна и граждане могут обратиться с жалобами к регулятору.

Три дня на отчет

Клиентам российских кредитных организаций в этом месяце стали звонить сотрудники служб финансового мониторинга банков и требовать от них предоставить различные документы по операциям на суммы в пределах 1 тыс. рублей. Как правило, это p2p-переводы, то есть перечисления между гражданами.

Москвичке Анастасии позвонили из Бинбанка и сообщили, что ее кредитную карту аннулируют, если она не объяснит экономический смысл операций с «пластика» на сумму 1 тыс. рублей.

— Специалист колл-центра перечислила все бумаги, которые нужно перекинуть ей в WhatsApp. Там было письменное обоснование экономического смысла перевода средств, документы, подтверждающие происхождение денежных средств (расширенная выписка со вклада), письменное пояснение целей расходования денежных средств с карты, — рассказала «Известиям» Анастасия. — На сбор документов мне отвели три дня.

В итоге кредитная карта пострадавшей не была заблокирована, поскольку в банке работает ее знакомый, который помог урегулировать ситуацию.

С похожей проблемой столкнулся и москвич Николай. Он делал перевод на 1 тыс. рублей с карты Сбербанка на «пластик» Альфа-банка. Операция вызвала вопросы у службы финмониторинга Сбербанка. После долгих разбирательств и предоставления документов, подтверждающих экономический смысл трансакции, перевод всё-таки был сделан. Но Николай с тех пор не пользуется услугами госбанка.

А москвича Виталия Тинькофф-банк попросил предоставить фотографии карт, с которых на его «пластик» была переведена 1 тыс. рублей.

Фрод-мониторинг кредитной организации хотел убедиться, что перечисления не являются мошенническими. «Пластик» молодого человека был заблокирован, пока он не предоставил изображения карт.

В пресс-службах Бинбанка, Сбербанка и Тинькофф-банка не ответили на вопросы «Известий» о блокировке карт клиентов при денежных переводах в размере 1 тыс. рублей.

Жалобная приемная

В пресс-службе ЦБ уточнили, что в рамках противодействия мошенничеству банк обязан приостановить операцию и связаться с клиентом, только если сочтет, что трансакция содержит признаки, указывающие на вероятность ее совершения без согласия владельца средств.

Таким признаком может быть в том числе несоответствие суммы и периодичности переводов типовому платежному поведению клиента, пояснили в пресс-службе Банка России.

Но в этом случае кредитная организация не должна выяснять происхождение средств или назначение платежа, указали представители регулятора. Всё, что ей необходимо, — это получить от клиента подтверждение отправления денег или отказ от операции, пояснили они.

— К нам не поступали жалобы на массовую блокировку кредитными организациями перечислений между гражданами, — отметили в пресс-службе регулятора. — Если клиенты банков сталкиваются с подобного рода проблемами, ЦБ рекомендует подавать жалобы в интернет-приемную.

Политика банков направлена на пресечение различных нелегальных схем, рассказал финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека. По его словам, усиление внимания к p2p-переводам на суммы в пределах 1 тыс.рублей может объясняться тем, что такие операции в последнее время стали чаще использоваться при ведении торговой деятельности и оказании услуг, превратившись для многих мелких предпринимателей в аналог эквайринга, который создает удобную почву для ухода от налогов.

Максимум, что может потребовать банк от клиента, — это устное подтверждение по звонку, что трансакцию совершал действительно он, отметил советник предправления ассоциации «Финансовые инновации» Мурад Салихов. Никаких документов по p2p-переводам банк не вправе запрашивать, добавил он. Требуя от граждан бумаг по p2p-переводам, банки нарушают установленные законодательные нормы, подчеркнул эксперт. Он считает, что клиентам можно обращаться с жалобами не только в ЦБ, но и в суд.

Финразведка не в курсе

Банки борются с незаконными трансакциями в рамках противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. По действующему законодательству, кредитные организации информируют Росфинмониторинг обо всех операциях на сумму свыше 600 тыс. рублей. Правила противодействия нелегальным трансакциям кредитные организации разрабатывают самостоятельно и в соответствии с ними могут потребовать от клиента документов, которые подтверждают платежи на 600 тыс. рублей, указал зампред Локо-банка Андрей Люшин.

Замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный не ответил на вопрос «Известий» о блокировке банками p2p-переводов на сумму 1 тыс. рублей. Как сообщил «Известиям» источник, близкий к Росфинмониторингу, финразведке не известно, что правила противодействия нелегальным операциям банков предполагают возможность требовать от граждан пояснения по переводам на сумму в пределах столь маленькой суммы. Собеседник уточнил, что Росфинмониторинг не в курсе практики, когда кредитные организации обещают заблокировать счет или карту, если клиент не предоставит обоснование экономического смысла по мелким p2p-переводам.

Объем перечислений между гражданами за январь-октябрь 2018 года составил 3,7 млрд рублей, в полтора раза превысив показатель за аналогичный период прошлого года.