Удвоение «черной пятницы»
Россияне тратят на распродажах все больше.
Россияне тратят на распродажах все больше.
В этом году оборот продаж российских ритейлеров во время «черной пятницы» увеличился почти в два раза по сравнению с аналогичной акцией 2017 года, достигнув рекордных показателей. Лучше всего россияне покупали одежду, электронную технику и товары для дома, хуже — авиабилеты.
Рекордные продажи «черной пятницы» в России в этом году зафиксировали в агентстве «Infoline-Аналитика». По его данным, в сравнении с прошлогодней акцией общая выручка торговцев выросла на 70−100% в зависимости от вида товаров. Маркетинговая компания Criteo выяснила, что самым активным временем шопинга стала пятница: через два часа после полуночи продажи выросли до 230%.
Акция становится шире, к ней присоединяются новые участники. Многие компании используют ее как дополнительную возможность распродать залежавшиеся запасы и делают акцент на тех товарах, которые давно не продвигались.
Он говорит, что только за один пятничный день продажи непродовольственных товаров в офлайновых магазинах превысили 70 млрд руб., в онлайне продажи составили более 17 млрд руб.
В
«По итогам акции в этом году средний чек вырос на 31% по сравнению со средним чеком в ноябре и на 65% относительно показателей “черной пятницы” 2017 года», — отметил основатель «Атол» Алексей Макаров.
Трафик и количество заказов за шесть дней акции увеличились практически вдвое по сравнению с обычными днями в октябре и на 30% относительно акции годом ранее. Кроме смартфонов в «Эльдорадо» охотнее прочего люди покупали пылесосы,
Представитель
Наиболее популярной категорией товаров в сравнении со средней неделей стали планшеты — рост 22%, аксессуары — 20%, умные часы и браслеты — 19%, игровые приставки — 17%.
Об успехе акции рассказывают и в
Не очень успешно прошла «черная пятница» для агрегаторов авиабилетов и отелей. Согласно данным Aviasales, 23 ноября количество билетов, забронированных через партнеров поисковика, выросло лишь на 7% по сравнению с обычными днями. В OneTwoTrip указывают, что число бронирований гостиниц выросло примерно на 20% в сравнении со средним стандартным показателем.
Никита Щуренков, Александра Мерцалова