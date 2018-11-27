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05:24 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Удвоение «черной пятницы»

Россияне тратят на распродажах все больше.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В этом году оборот продаж российских ритейлеров во время «черной пятницы» увеличился почти в два раза по сравнению с аналогичной акцией 2017 года, достигнув рекордных показателей. Лучше всего россияне покупали одежду, электронную технику и товары для дома, хуже — авиабилеты.

Рекордные продажи «черной пятницы» в России в этом году зафиксировали в агентстве «Infoline-Аналитика». По его данным, в сравнении с прошлогодней акцией общая выручка торговцев выросла на 70−100% в зависимости от вида товаров. Маркетинговая компания Criteo выяснила, что самым активным временем шопинга стала пятница: через два часа после полуночи продажи выросли до 230%.

Акция становится шире, к ней присоединяются новые участники. Многие компании используют ее как дополнительную возможность распродать залежавшиеся запасы и делают акцент на тех товарах, которые давно не продвигались.
Михаил Бурмистров
гендиректор «Infoline-Аналитики»

Он говорит, что только за один пятничный день продажи непродовольственных товаров в офлайновых магазинах превысили 70 млрд руб., в онлайне продажи составили более 17 млрд руб.

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При этом, как установили в «Infoline-Аналитике», онлайн-продажи в эту «черную пятницу» выросли почти в пять раз по сравнению с показателями выручки в начале ноября.

В офлайн-магазинах этот показатель был несколько ниже, но торговля шла на 30−40% успешнее относительно обычных дней. За все дни распродаж, с 19 по 25 ноября, самыми востребованными товарами стали одежда и обувь, электронная техника и товары для дома, отметил господин Бурмистров. Согласно исследованию производителя онлайн-касс «Атол» (данные более 13 тыс. касс), во время акции россияне через интернет купили электроники на 299 млн руб.: в основном это были смартфоны, игры, программное обеспечение и аксессуары.

«По итогам акции в этом году средний чек вырос на 31% по сравнению со средним чеком в ноябре и на 65% относительно показателей “черной пятницы” 2017 года», — отметил основатель «Атол» Алексей Макаров.

В «М. Видео-Эльдорадо» подсчитали, что благодаря «черной пятнице» клиенты обеих сетей смогли сэкономить в этом году порядка 70 млн руб.

Трафик и количество заказов за шесть дней акции увеличились практически вдвое по сравнению с обычными днями в октябре и на 30% относительно акции годом ранее. Кроме смартфонов в «Эльдорадо» охотнее прочего люди покупали пылесосы, СВЧ-печи и фены, в «М. Видео» — товары для геймеров и мобильные устройства.

Представитель интернет-гипермаркета Ozon говорит, что его продажи в эту «черную пятницу» шли примерно вдвое лучше, чем в обычные дни. В его случае самыми популярными оказались детские товары, товары для дома и сада, электроника, одежда и книги. Трафик магазинов «Связной» и «Евросеть» в период акции вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, отмечает директор по маркетингу объединенной компании Юлия Зарипова.

Наиболее популярной категорией товаров в сравнении со средней неделей стали планшеты — рост 22%, аксессуары — 20%, умные часы и браслеты — 19%, игровые приставки — 17%.
Юлия Зарипова
директор по маркетингу объединенной компании
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Об успехе акции рассказывают и в онлайн-гипермаркете «Утконос», впервые участвовавшем в распродаже. Ритейлер предоставлял скидки на продукты питания, посуду, детские игрушки, товары для животных, средства по уходу и товары для дома. К пятнице предыдущей недели прирост выручки составил 279%.

Fashion-ритейлеры также довольны акцией. В дни ее проведения выручка Sela выросла на 20% к ожидаемому показателю, прибыль — на 30%. Михаил Бурмистров обратил внимание на активное включение в акцию онлайн-платформы Wildberries: «Они нарастили продажи в 1,88 раза и за период акции продали товаров на 11 млрд руб., в саму пятницу — на 3 млрд руб., что в 2,5 раза больше, чем в другие дни».

Не очень успешно прошла «черная пятница» для агрегаторов авиабилетов и отелей. Согласно данным Aviasales, 23 ноября количество билетов, забронированных через партнеров поисковика, выросло лишь на 7% по сравнению с обычными днями. В OneTwoTrip указывают, что число бронирований гостиниц выросло примерно на 20% в сравнении со средним стандартным показателем.

Никита Щуренков, Александра Мерцалова

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