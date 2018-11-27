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10:45 (мск), источник: РИА Новости

ВТБ обвинил Коломойского в попытке рейдерского захвата украинской «дочки»

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Действия украинского бизнесмена Игоря Коломойского в отношении дочернего банка ВТБ на Украине целенаправленно усиливают введенные в 2017 году санкции и являются по сути попыткой рейдерского захвата актива, говорится в заявлении ВТБ.

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Источник: РИА Новости

В сентябре стало известно, что Апелляционный суд Киева в обеспечение исполнения решения арбитражного суда Гааги арестовал акции «дочек» российских государственных банков — Сбербанка, ВТБ и Внешэкономбанка (ему на Украине принадлежит Проминвестбанк). Гаагский арбитраж весной 2018 года поддержал иск компаний Коломойского, требовавших компенсаций за потерю активов в Крыму. В рамках исполнения этого решения киевский суд 29 сентября выдал исполнительные листы на взыскание с РФ около 140 миллионов долларов.

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«Действия Коломойского целенаправленно усиливают противозаконные санкции, которые руководство Украины ввело в марте 2017 года против российских банков. Для нас очевидно, что власти Украины своим молчаливым одобрением фактически поощряют рейдерство своего олигарха, несмотря на то, что пострадавшими в итоге окажутся простые украинские граждане», — говорится в заявлении ВТБ.

ВТБ отмечает, что Коломойский не в первый раз оставляет без средств к существованию население, «национализируя» у миллионов вкладчиков деньги. «Теперь он, очевидно, рассчитывает добраться и до средств своих сограждан в российских банках, включая ВТБ (Украина)», — говорится в заявлении ВТБ.

По убеждению госбанка, в этой ситуации руководство Украины несет полную ответственность за тот ущерб, который действия Коломойского могут нанести украинским вкладчикам и бизнесу.

«Для ВТБ же главный приоритет во всех странах присутствия — это выполнение обязательств перед клиентами. На Украине мы наглядно продемонстрировали соблюдение этого принципа в случае с “БМ банком”. Он находится в завершающей стадии прекращения банковской деятельности, но строго выполняет все свои обязательства в рамках согласованного с Национальным банком Украины плана. В случае с ВТБ (Украина) мы также намерены строго придерживаться этого принципа. Если, конечно, украинские власти и связанные с ними олигархи не помешают нам это сделать», — подытожил госбанк.

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