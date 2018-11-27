Кудрин заявил, что российская экономика «попала в серьезную застойную яму»

«Мы в общем последние 10 лет живем с темпами роста (экономики — прим. ТАСС) 1%. После Второй мировой войны у нас такого длинного периода в истории России, чтобы мы жили больше 10 лет с таким темпом роста — 1%, нет. Мы в общем попали в серьезную застойную яму», — сказал он.
Он напомнил, что экономика РФ должна расти темпами роста не ниже среднемировых. В этом году экономика РФ вырастет на 1,6%, считает Кудрин, что ниже официального прогноза. При этом за текущий год цена на нефть выросла вдвое.
«То есть прирост цены на нефть, которая всегда была драйвером нашей экономики, даже не останавливает дальнейшее снижение темпов роста. И понятно, что нужны другие драйверы», — заключил Кудрин.