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11:32 (мск), источник: ТАСС

Кудрин заявил, что российская экономика «попала в серьезную застойную яму»

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Российская экономика находится в застое, аналогичном тому, который был только после Второй мировой войны. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в рамках форума Финансового университета.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы в общем последние 10 лет живем с темпами роста (экономики — прим. ТАСС) 1%. После Второй мировой войны у нас такого длинного периода в истории России, чтобы мы жили больше 10 лет с таким темпом роста — 1%, нет. Мы в общем попали в серьезную застойную яму», — сказал он.

Он напомнил, что экономика РФ должна расти темпами роста не ниже среднемировых. В этом году экономика РФ вырастет на 1,6%, считает Кудрин, что ниже официального прогноза. При этом за текущий год цена на нефть выросла вдвое.

«То есть прирост цены на нефть, которая всегда была драйвером нашей экономики, даже не останавливает дальнейшее снижение темпов роста. И понятно, что нужны другие драйверы», — заключил Кудрин.

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