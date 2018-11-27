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11:39 (мск), источник: Интерфакс

Минюст РФ не признал решение о компенсации убытков Ощадбанку на $1,3 млрд

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU — Москва не признала положительное решение гаагского арбитража по иску украинского Ощадбанка о компенсации убытков на $1,3 млрд в связи с утраченными в Крыму инвестициями, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РФ.

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Источник: Интерфакс

«Российская Федерация не признает решение международного арбитража при Постоянной палате Третейского суда в Гааге, вынесенное 26 ноября 2018 года, в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска ПАО “Государственный ощадный банк Украины” к РФ», — говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник на запрос «Интерфакса» .

«Минюст России будет предпринимать все необходимые меры для обеспечения представления и защиты интересов РФ в связи с вынесением указанного арбитражного решения», — добавили в Минюсте.

Накануне Ощадбанк сообщил, что арбитражный суд в Париже принял решение удовлетворить требование о компенсации убытков, причиненных в результате присоединения Крыма к России. «Сумма возмещения составит $1,3 млрд плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации», — говорилось в сообщении.

Слушание состоялось согласно Арбитражному регламенту комиссии ООН по праву международной торговли 1976 года, а также в соответствии с соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Об иске Ощадбанка к России стало известно летом 2015 года. Год спустя сообщалось, что банк хочет отсудить более $1 млрд компенсации, которая включает стоимость потери активов, бизнеса, а также проценты.

Ощадбанк по состоянию на март 2014 года располагал крупнейшей банковской сетью в Крыму, насчитывавшей 294 территориально обособленных безбалансовых отделения. Как сообщалось ранее, чистый убыток Ощадбанка в 2014 году составил 8,5 млрд грн, тогда как в 2013 году была получена чистая прибыль в размере 678,784 млн грн. Банк отмечал, что убыток сформировался из-за потерь, понесенных в связи с переходом Крыма к России: Ощадбанк был вынужден сформировать дополнительные резервы в размере 9,6 млрд грн.

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