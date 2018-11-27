Минюст РФ не признал решение о компенсации убытков Ощадбанку на $1,3 млрд

Источник: Интерфакс

«Российская Федерация не признает решение международного арбитража при Постоянной палате Третейского суда в Гааге, вынесенное 26 ноября 2018 года, в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска ПАО “Государственный ощадный банк Украины” к РФ», — говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник на запрос «Интерфакса» .

«Минюст России будет предпринимать все необходимые меры для обеспечения представления и защиты интересов РФ в связи с вынесением указанного арбитражного решения», — добавили в Минюсте.

Накануне Ощадбанк сообщил, что арбитражный суд в Париже принял решение удовлетворить требование о компенсации убытков, причиненных в результате присоединения Крыма к России. «Сумма возмещения составит $1,3 млрд плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации», — говорилось в сообщении.

Слушание состоялось согласно Арбитражному регламенту комиссии ООН по праву международной торговли 1976 года, а также в соответствии с соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Об иске Ощадбанка к России стало известно летом 2015 года. Год спустя сообщалось, что банк хочет отсудить более $1 млрд компенсации, которая включает стоимость потери активов, бизнеса, а также проценты.