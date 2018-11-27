«Роснефть» возобновила продажи топлива на бирже

Источник: Максим Стулов / Ведомости

Госкомпания «Роснефть» во вторник возобновила торги на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), рассказали «Ведомостям» два участника торгов. Представитель биржи пока не ответил на вопросы «Ведомостей». Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев отметил, что «Роснефть» никогда не уходила с биржи.

15 и 16 ноября «Роснефть» полностью прекратила поставки топлива через биржу, рассказывали участники торгов. С 19 ноября госкомпания возобновила торговлю через биржу, но производила только адресные сделки. С 27 ноября компания возобновила свободную продажу, говорят собеседники «Ведомостей».

Основная претензия «Роснефти» была в том, что некоторые участники торгов на бирже увеличивали стоимость топлива за счет нерыночных инструментов. «На бирже рынка нет, он разрушен, деформирован», — говорил Леонтьев.

В понедельник, 26 ноября, «Роснефть» согласилась на предложения СПбМТСБ изменить правила торгов на бирже. В частности, биржа согласилась установить повышенные ставки обеспечения для трейдеров, а также увеличить размер неустойки за неисполнение сделок. Если раньше некоторые трейдеры покупали с наценкой и завышали стоимость топлива, а потом отказывались от сделок и продавали запасы по завышенным ценам, то теперь за отказ исполнять контракты придется платить штрафы, говорит собеседник, близкий к одному из участников биржи.

Биржа предлагает сократить срок между продажей и физической отгрузкой товара до одного дня. Она рассчитывает ограничить количество участников торгов двумя категориями: «член биржи» и «член секции» при продаже нефтепродуктов. Биржа также предлагает ввести штрафы за отказ от исполнения биржевых договоров поставки, повысить плату за сверхнормативные рабочие места трейдеров, говорится в презентации СПбМТСБ.

«Меры направлены на то, чтобы сокращать избыточность спекулятивной активности, — объяснил президент СПбМТСБ Алексей Рыбников. — Это среднесрочные меры, совет секции их поддержал. На совете директоров в начале декабря они будут рассмотрены, потом будут направлены в ЦБ. Будем Центробанк просить утвердить их, чтобы с Нового года они заработали».