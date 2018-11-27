ЦБ не получал массовых обращений об отказах банков в проведении платежей
Банк России не получал массовых обращений об отказе банков в проведении платежей, если клиент столкнулся с такой проблемой, он может обратиться в
Банк России не получал массовых обращений об отказе банков в проведении платежей, если клиент столкнулся с такой проблемой, он может обратиться в
«По закону банк должен связаться с клиентом, если подозревает, что операция совершается мошенниками, без согласия клиента, для подтверждения проведения платежа. Назначение платежа или происхождение средств банк запрашивать не должен. Массовых обращений об отказе банков в проведении платежей в Банк России не поступало. При этом если клиент столкнулся с такой проблемой, он может обратиться в
Ранее газета «Известия» сообщила, что банки стали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы — в пределах 1 тыс. рублей. При этом если граждане отказываются предоставить кредитной организации документы, объясняющие эти трансакции, их карту или счет могут заблокировать. По данным издания, с такой проблемой столкнулись клиенты Бинбанка,
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