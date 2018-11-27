ЦБ не получал массовых обращений об отказах банков в проведении платежей

Источник: РИА "Новости"

«По закону банк должен связаться с клиентом, если подозревает, что операция совершается мошенниками, без согласия клиента, для подтверждения проведения платежа. Назначение платежа или происхождение средств банк запрашивать не должен. Массовых обращений об отказе банков в проведении платежей в Банк России не поступало. При этом если клиент столкнулся с такой проблемой, он может обратиться в интернет-приемную Банка России», — говорится в сообщении.

Ранее газета «Известия» сообщила, что банки стали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы — в пределах 1 тыс. рублей. При этом если граждане отказываются предоставить кредитной организации документы, объясняющие эти трансакции, их карту или счет могут заблокировать. По данным издания, с такой проблемой столкнулись клиенты Бинбанка, Тинькофф-банка и Сбербанка.

В пресс-службе Сбербанка, комментируя информацию, заявили, что банку неизвестно о массовых блокировках карт или счетов клиентов в случае непредставления документов, объясняющих операции.

В пресс-службе Тинькофф-банка также заявили, что банк не сталкивался с массовыми блокировками по переводам клиентов. «Банк, предоставляя сервис переводов с карты на карту между физическими лицами, оказывает повышенное внимание безопасности платежей, и в отдельных случаях, когда возникают подозрения в попытке совершения мошеннических операций, проводит дополнительные проверки, направленные на установление легитимности перевода», — добавили в Тинькофф-банке.