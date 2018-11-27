ЦБ выпустил памятную монету весом в один килограмм
Монета посвящена выборам символов для банкнот достоинством 200 и 2000 рублей.
Монета посвящена выборам символов для банкнот достоинством 200 и 2000 рублей.
Банк России во вторник выпустил в обращение серебряную памятную монету весом в один килограмм, сообщает
Монета посвящена финалу конкурса по выбору символов для банкнот номиналами 200 и 2000 рублей.
Диаметр монеты составляет 100 мм, номинал — 100 рублей. Памятная монета выпущена тиражом 75 штук.
Новые банкноты номиналом 2000 и 200 рублей вышли в обращение в октябре 2017 года. На купюре 200 рублей изображены достопримечательности Севастополя, на 2000-рублевой — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный.
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