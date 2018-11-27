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13:57 (мск), источник: Аргументы и факты

ЦБ выпустил памятную монету весом в один килограмм

Монета посвящена выборам символов для банкнот достоинством 200 и 2000 рублей.

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Источник: ЦБ РФ

Банк России во вторник выпустил в обращение серебряную памятную монету весом в один килограмм, сообщает пресс-служба регулятора.

Монета посвящена финалу конкурса по выбору символов для банкнот номиналами 200 и 2000 рублей.

На обратной стороне изображены символы городов-финалистов — Петрозаводска, Иркутска, Казани, Сочи, Севастополя, Волгограда, Нижнего Новгорода, Владимира, Сергиева Посада, а также Дальнего Востока.

Диаметр монеты составляет 100 мм, номинал — 100 рублей. Памятная монета выпущена тиражом 75 штук.

Новые банкноты номиналом 2000 и 200 рублей вышли в обращение в октябре 2017 года. На купюре 200 рублей изображены достопримечательности Севастополя, на 2000-рублевой — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный.

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