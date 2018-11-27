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14:10 (мск), источник: Ведомости

Российским банкам под санкциями разрешили скрывать акционеров

Премьер-министр Дмитрий Медведев разрешил российским банкам, кредитным организациям и небанковским кредитным организациям, оказавшимся под санкциями, скрывать информацию об акционерах. Сейчас эти корпоративные данные подлежат обязательному раскрытию. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

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Источник: Reuters

Организации, которым разрешено скрывать имена акционеров, должны будут передать все данные в Центробанк и объяснить, почему они решили эту информацию не раскрывать. Таким образом правительство стремится защитить интересы попавших под санкции организаций, говорится в документе.

Соответствующие поправки в законодательство были одобрены в конце 2017 г. Они ввели регламент, согласно которому правительство определяет, в каких ситуациях подлежащая раскрытию информация может не раскрываться или раскрываться в ограниченном составе и объеме. Новые изменения расширили список случаев, когда организациям можно скрывать информацию об акционерах. Теперь это можно делать, если санкции введены в отношении банка, а также лиц, под контролем или влиянием которых находятся банки — участники системы страхования вкладов, а также в случае, когда санкции введены в отношении кредитной организации или членов ее совета директоров.

Сегодня под санкциями находятся Сбербанк, Внешэкономбанк, ВТБ, ВТБ 24, Газпромбанк, Россельхозбанк и др.

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