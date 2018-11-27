Российский бизнес оценил последствия санкций

Источник: Reuters

В дополнение к 50%, которые заявили об отсутствии влияния ограничительных мер на их бизнес, 8% отметили «скорее позитивное» влияние санкций, 2% — «позитивное». Лишь 8% респондентов сказали о «крайне негативном» эффекте, 31% — о «скорее негативном».

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Относительно последствий санкций в целом для российского бизнеса ответы были более пессимистичны — 44% сказали о «скорее негативном» влиянии, 15% — о «крайне негативном». Скорее позитивным считают влияние санкций 18% опрошенных, позитивным — 2%. 16% считают, что санкции не оказали влияния на российский бизнес.

Больше всего руководителей, отметивших положительное влияние санкционных мер, оказалось среди занятых в сфере сельского хозяйства (40% при среднем значении 19%).

Говоря о будущей перспективе, 47% опрошенных ожидают, что санкции или их усиление не окажут влияние на работу их компаний через год, 7% ждут позитивных последствий, скорее негативных — 32%, крайне негативных — 7%. Примерно такое же распределение сохраняется и при ответах на вопрос влиянии санкций на работу компаний через три и шесть лет.