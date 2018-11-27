Квантовый скачок

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Российская экономика оказалась в «серьезной застойной яме», политическая воля должна быть направлена на снижение доли госсектора в экономике, а госкомпании должны стать эталоном ведения бизнеса, а не получателями послаблений. Таким видят экономисты набор решений по достижению национальной цели — вхождению российской экономики в пятерку мировых к 2024 году. Минфин же пока прогнозирует дальнейшее замедление роста ВВП.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал нынешнее состояние российской экономики «серьезной застойной ямой». «После Второй мировой войны у нас такого длинного периода в истории России, чтобы мы жили больше десяти лет с таким темпом роста — 1%, небыло. Мы, в общем-то, попали в серьезную такую застойную яму», — заявил он.

Правительство уже пересмотрело планы по росту ВВП с 2,1% до 1,8%, но оценки главного аудитора страны еще ниже — 1,6%.

Заместитель главы Минфина Владимир Колычев анонсировал замедление роста ВВП в первом полугодии 2019 года. Причина: бюджетная политика не успевает за программами развития: «Будем наблюдать ситуацию, в которой повышение налоговой нагрузки, связанной с ростом ставки НДС, произойдет раньше, а раскручивание всех программ, национальных проектов может занять несколько кварталов», — пояснил он.

В целом же, по мнению Алексея Кудрина, сдерживает развитие экономики слабая конкуренция при большой доле госсектора.

В неконкурентной политической ситуации достаточно просто оставаться некой вертикали власти, создавать некую вертикаль управления и с ней жить. Это тоже одно из последствий слабости развития политических институтов, сменяемости, ротации. Самое главное, это политическая воля должна быть. Алексей Кудрин глава Счетной палаты

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О преференциях госсектора на мероприятии высказался и первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Он привел в пример Кодекс корпоративного управления, принятый правительством в 2014 году. «Там написано, что независимый директор должен иметь стаж работы в совете директоров не больше пяти лет. А дальше выходит постановление правительства, что в госкомпаниях независимый директор может быть и 12 лет. Мне кажется, что, когда государство будет относиться к госкомпаниям как к эталонным для других примерам, тогда у нас что-то поменяется», — считает первый зампред ЦБ.

Напомним, национальная цель по вхождению российской экономики в первую пятерку экономик мира, по расчетам Минэкономики, должна строится на ускорении роста реальных зарплат с 1,4% в 2019 году до 2,9% в 2024 году, численность занятых в экономике должна также вырасти на 0,5 млн человек (до 73,3 млн) при стабильной занятости в госсекторе (13,5 млн человек). Рост инвестиций в сравнении с 2017 годом должен составить 26% в 2024 году.