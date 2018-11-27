Налоговые вычеты набирают вес

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Согласно статистике ФНС за прошлый год, совокупное налоговое бремя на физлиц остается исключительно стабильным: в целом это 13,34% доходов граждан 2017 года. В 2016 году оно составляло 13,32%, в 2015-м — 13,35%. Фактическая ставка НДФЛ в России в прошлом году составила 12,29%, имущественных налогов — 1,1%. Эти значения ниже номинальных ставок из-за постоянного роста объема вычетов и льгот. Данные ФНС подтверждают нейтральность налогового перераспределения для физлиц.

Несмотря на то, что сборы ФНС по социальным сборам в 2017—2018 году растут быстрее, чем заработные платы (в 2018-м — на 0,5% быстрее реальных зарплат, основные причины этого — медленный в сравнении с официальным рост зарплат в «сером» секторе и постепенное «обеление» экономики), данные налоговой статистики не подтверждают предположения об увеличении налогового бремени на физлиц. Его совокупная величина на доходы физлиц в 2017 году, по расчетам ФНС, составила 13,34%. В сравнении с 2016 годом она выросла на 0,2 п. п. (13,32% в 2016 году), в сравнении с 2015-м — снизилась на 0,1 п. п. (13,35%).

Напомним, налоговая нагрузка на физических лиц в России складывается из двух показателей — НДФЛ и имущественных налогов. И в том, и в другом случае динамика составляющих нагрузки в 2017 году была схожей.

В случае с НДФЛ фактическая налоговая нагрузка на доходы физических лиц составила 12,29% при ставке налога 13%

— на размер фактической ставки влияют стандартные, социальные, имущественные и инвестиционные вычеты. В 2017 году, по данным ФНС, в среднем гражданин России получил 368 109,1 руб. (рост на 9% к 2016 году), в 2016-м — 337 582,2 руб. (рост на 8,2% к 2015 году).

В свою очередь, имущественные налоги составляют в совокупной налоговой нагрузке на физлиц почти незаметную величину — 1,1% доходов. Их уплата сильно дифференцирована по стране, что отражает разную стоимость недвижимости: максимум имущественных налогов в 2016 году платили физлица в Москве (в среднем 8659 руб.), минимум — жители Адыгеи (1030,2 руб.). При этом число домохозяйств и физлиц, которые получали налоговые льготы по таким налогам, в 2017 году росло. Так, по налогу на имущество льготы (всего получателей в 2017 году — 23,2 млн человек) получили на 1,5% больше, чем годом назад, в деньгах — на 1,6% больше (общий объем льготы — 28,7 млрд руб.). В случае с земельным налогом число льготников росло быстрее: общее число получателей льгот выросло за 2017 год в 3,8 раза (13,3 млн человек). Подавляющее большинство — налогоплательщики, воспользовавшиеся вычетом на величину кадастровой стоимости «шести соток», их в 2017 году было 12,8 млн человек.

В случае с транспортным налогом треть исчисленных сумм уплачивается физлицами за мощные легковые автомобили и грузовики — их в автопарке около 9%, на остальные 91% приходится 67% уплачиваемого налога.

Налог на имущество физлиц в 2017 году существовал в условиях еще одной системной льготы — ограничения на рост кадастровой стоимости недвижимости как базы для уплаты налога физлиц на 10% (на третий год расчета). Под действие этой льготы в РФ, по данным ФНС, в 2017 году подпадало имущество 18,8 млн налогоплательщиков в 28 регионов России.

Отметим, «налог на профессиональный доход», вводимый в порядке эксперимента в четырех крупных регионах России (Москве, Московской и Калужской областях и в Татарстане) даст возможность легального предпринимательства для самозанятых — и это должно в целом снизить и налоговую нагрузку на физлиц в целом, и показатели эффективного НДФЛ. Напомним, новый режим позволяет уплачивать налог на доход физлица и сборы по общей ставке 4% от выручки, 1,5% из них — сбор в систему обязательного медстрахования.

Данные ФНС позволяют рассматривать налогообложение НДФЛ в целом как нейтральное или слабо выравнивающее (самый массовый стандартный вычет равен для любого объема доходов), обложение налогами на недвижимость и транспорт — как выравнивающее перераспределение. Впрочем, последний эффект по масштабам близок к нейтральному, что вполне соответствует идее «налогового невмешательства» в соотношение доходов в обществе. В этом смысле РФ — государство, ставящее на стандартную схему бюджетного перераспределения в социальных целях при нейтральном устройстве налоговой системы.