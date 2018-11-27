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20:14 (мск), источник: Интерфакс

Путин подписал закон о налоге для самозанятых

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU — Президент РФ подписал пакет законов о проведении в четырех регионах РФ эксперимента по введению налога на профессиональный доход (закон о самозанятых).

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Источник: AP 2018

Соответствующее уведомление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Закон был принят Госдумой 15 ноября и одобрен Советом Федерации 23 ноября.

Закон предполагает, что с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан будет введен налог на профессиональный доход. Налоговая ставка устанавливается в размере 4% от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам, и 6% в отношении доходов, полученных от реализации индивидуальным предпринимателям (ИП) и юридическим лицам. Пороговое значение дохода, при котором можно использовать данный режим, — не более 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц).

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Новым режимом смогут воспользоваться физические лица (в том числе и ИП), которые получают доходы от деятельности, в том случае, если они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам. В законе уточняется, что к профессиональному доходу также относится доход от использования имущества. Также оговаривается, что на новый режим смогут перейти ИП, но только в том случае, если их деятельность не требует обязательной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Арбитражные управляющие, медиаторы, оценщики, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты не смогут перейти на эксперимент по введению налога на профессиональный доход.

Граждане, перешедшие на экспериментальный режим налогообложения, освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в отношении доходов, полученных от профессиональной деятельности. Также они не уплачивают НДС, за исключением ситуации при ввозе товаров на территорию РФ.

Уплата налога осуществляется в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Налоговый период — календарный месяц. Кроме того, плательщикам налога дано право уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в добровольном порядке с ограничением максимального размера таких взносов. Лица, перешедшие на данный режим, получают право на уменьшение налога на сумму налогового вычета в размере не более 10 тыс. рублей.

В перечень доходов, которые нельзя декларировать по льготной ставке, включены доходы от продажи недвижимости, транспортных средств, от реализации ценных бумаг и производных финансовых инструментов, продажи долей в уставном капитале организаций, паев в паевых фондах кооперативов и паевых инвестиционных фондах.

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